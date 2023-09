Piast 1-1 Legia

Koniec piastowania lidera

Sobota, 16 września 2023 r. 21:58 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1 po bramce w doliczonym czasie gry. W 43. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Josue.









Już w 2. minucie legioniści przeprowadzili nieźle zapowiadającą się akcję. Prawym skrzydłem przedarł się Paweł Wszołek, zagrał do Bartosza Slisza, ten posłał piłkę w pole karne, ale nikt nie zamykał tego dośrodkowania. W odpowiedzi z szybką kontrą wyszli zawodnicy Piasta, zakończoną mocnym, ale minimalnie niecelnym strzałem Michała Chrapka. Od pierwszych minut widać było, że obie drużyny chcą grać ofensywnie. Wyraźnie dało się zauważyć również, że piłkarze z Gliwic nastawieni są na prowokowanie i uprzykrzanie życia Josue w każdy możliwy sposób. Zgodnie z przewidywaniami, dużo było też indywidualnych pojedynków, walki i twardej gry, szczególnie w środkowej strefie boiska. Chociaż początek tego spotkania był bardzo obiecujący, kolejne minuty nie przyniosły żadnych sytuacji podbramkowych. Na ciekawszą akcję przyszło nam czekać do 18. minuty, kiedy to Paweł Wszołek zagrał do Ernesta Muciego, ten uderzył na bramkę, ale skończyło się jedynie rzutem rożnym. Po tym stałym fragmencie niezły strzał oddał Juergen Elitim. Frantisek Plach nie miał jednak problemów z obroną i pewnie złapał piłkę. W 29. minucie zawodnicy Piasta zmarnowali doskonałą sytuację do zdobycia gola. Najpierw piłkę w środku stracił Elitim, później Slisz nie zdołał sfaulować pędzącego z futbolówką Pyrki, ale ostatecznie nikt nie przeciął zagranej przed bramkę Kacpra Tobiasza piłki. Chwilę później Josue był faulowany przy linii bocznej przez Katranisa. Sędzia nie dopatrzył się przewinienia, doszło natomiast do ostrej wymiany zdań pomiędzy zawodnikiem Legii a trenerem Piasta, Aleksandarem Vukoviciem, a następnie pomiędzy szkoleniowcami obydwu zespołów. Gra także się zaostrzyła. Żółtą kartką ukarani zostali jednocześnie Josue i Patryk Dziczek. Kolejny raz zawodnicy Piasta zagrozili bramce Legii w 40. minucie, dobrze do dośrodkowania wyskoczył jednak Wszołek i zdjął piłkę z głowy Gabriela Kirejczyka. Gdyby nie ta interwencja, Legia byłaby w poważnych tarapatach. W 43. minucie doszło do absurdalnej sytuacji. Sędzia Damian Sylwestrzak dopatrzył się przewinienia Josue na Alexandrosie Katranisie, podyktował faul i ukarał legionistę drugą żółtą kartką w tym spotkaniu. Sytuacja była mocno kontrowersyjna, bo faulował de facto zawodnik Piasta, ale kapitan Legii musiał zejść z boiska. W efekcie w grę wdał się duży chaos i nerwowość. Zaowocowało to stratą bramki do szatni. W 6. minucie doliczonego czasu gry Dziczek zagrał prostopadłą piłkę do Michaela Ameyawa, ten znalazł się sam na sam z Tobiaszem, wyłożył do Serhija Krykuna, któremu nie pozostało nic innego, jak wpakować futbolówkę do siatki.



Legia wyszła na drugie 45 minut bez zmian w składzie. Już na początku drugiej połowy powinno być 2-0. Tobiasz zbił do boku piłkę uderzoną przez Chrapka. Wydawało się, że Kirejczyk musi do niej dopaść i tylko dołożyć nogę. Na szczęście nie zdołał tego dokonać. W 57. minucie na boisku pojawił się nowy nabytek stołecznego zespołu, Gil Dias, który zastąpił Patryka Kuna. Weszli także Marc Gual i Steve Kapuadi, który miał dać nową energię w defensywie. W 69. minucie padła wyrównująca bramka dla Legii. Marc Gual świetnie zgrał piłkę na linii pola karnego do Muciego, ten zszedł na prawą nogę, zrobił sobie miejsce i posłał piłkę na bramkę. Ta po rykoszecie i po ręce Placha trafiła do siatki. W odpowiedzi Kirejczyk niecelnie uderzał głową, a chwilę wcześniej czerwoną kartkę zobaczył asystent Kosty Runjaicia, Przemysław Małecki. Przed przerwą z ławki wyleciał także kierownik Legii, Konrad Paśniewski.



W 76. minucie z łatwością do sytuacji strzeleckiej doszedł Muci, zdecydował się posłać piłkę na bramkę lewą nogą, jednak tym razem nie zdołał zaskoczyć golkipera. Mimo przewagi jednego zawodnika, Piast nie sprawiał wrażenia zespołu wyraźnie dominującego. Co więcej, wydawało się, że długimi momentami to Legia kontrolowała sytuację. W 81. minucie świetną interwencję zanotował Kapuadi, a chwilę później Bartosz Slisz z linii bramkowej wybił piłkę zmierzającą do siatki. Futbolówka wcześniej skozłowała i minęła Tobiasza. Gdyby nie Slisz, padłaby druga bramka dla Piasta. Minęło 5 minut, a ofiarnie interweniował bramkarz Legii, który aż podarł rękaw. Chwilę później Kosta Runjaić dokonał kolejnych dwóch korekt w składzie - na boisku pojawili się Maciej Rosołek i Jurgen Celhaka, który miał za zadanie wzmocnić środek pola. Murawę opuścił również Krykun, z którym sporo pracy miał Gil Dias. Tymczasem sędzia nadal sypał kartkami na prawo i lewo... Trudno powiedzieć, żeby to był dobry dzień młodego arbitra z Wrocławia.



Jeszcze w doliczonym czasie gry groźną sytuację miał Piast. Na szczęście po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Ameyaw fatalnie spudłował z dwóch metrów. Jak można było w tej sytuacji nie trafić do bramki, naprawdę trudno zrozumieć i wie to chyba tylko sam zawodnik. Trzeba przyznać, że Legia miała mnóstwo szczęścia, ale do końca wynik nie uległ już zmianie.