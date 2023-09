Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

R. - 4 godziny temu, *.chello.pl A może atak Gual - Muci? odpowiedz

Staruch - 6 godzin temu, *.179.90 No co mam powiedzieć mnie nie było na meczu ale widziałem w tv k***A mac że to ten nadepnął josue na noge A nie on mu # jechać sędziego i całą rodzinę jeego .tacy są właśnie sędziowie w Polsce ale pokazaliśmy charakter jako kibice i drużyna odpowiedz

lucho_83 - 8 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Czy klub napisał odwołanie od 2 kartki Josue z Piastem? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.