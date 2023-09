Wypożyczeni: Sobociński dał zwycięstwo

Wtorek, 19 września 2023 r. 07:31 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kikolski zaliczył dobry występ w barwach GKS Tychy. Jego drużyna wygrała z Motorem Lublin, a wypożyczony bramkarz zachował czyste konto. Powody do zadowolenia może mieć Maddox Sobociński, którego trafienie dało zwycięstwo w rywalizacji z Wartą Sieradz.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 78. minuty w przegranym 1-3 meczu z Górnikiem Łęczna. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Motorem Lublin

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 65. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Termaliką Nieciecza

Kacper Knera (Elana Toruń) - do 58. minuty w wygranym 2-1 meczu z Wikęd Luzino

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 83. minuty w wygranym 1-0 meczu ze Zniczem Pruszków

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - zespół Spezii przegrał 1-2 w meczu z Entellą Primavera

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 90. minuty w przegranym 1-3 meczu ze Śląskiem Wrocław

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z Orlętami Radzyń Podlaski

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 4-0 meczu z Lechem II Poznań

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 62. minuty w wygranym 1-0 z Wartą Sieradz. Strzelec jedynej bramki w meczu w 50. minucie spotkania. Dodatkowo został ukarany żółtą kartką.



Skrót meczu GKS Tychy - Motor Lublin