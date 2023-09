Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 14 września 2023 r. 19:59 Raffi, źródło: Legionisci.com

Legia U14 pokonała w meczu na szczycie Ekstraligi 3-0 Varsovię po niełatwym pojedynku. Podobny przebieg miał zresztą mecz LSS U12A z Escolą II Varsovia. Legia U13 z bardzo mocnej strony pokazała się w meczu z Wichrem Kobyłka. Druga drużyna LSS U13 zagrała z Olimpią Warszawa, która przez większosć czasu okazała się stroną przeważającą.



Ekstraliga U14: UKS Varsovia 0-3 (0-1) Legia U14

Gole:

0-1 6 min. Igor Brzeziński (as. Bartosz Przybyłko)

0-2 70 min. Franciszek Stępniewski (as. Aleksander Badowski)

0-3 73 min. Igor Brzeziński (as. Bartosz Przybyłko)



Strzały (celne)[20-80']: Varsovia 3(1) - Legia 12(5).



Legia: Franciszek Golański, Błażej Ślazyk - Jan Szybicki, Marcel Laszczyk, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Xavier Dąbkowski, Dawid Rodak, Franciszek Stępniewski, Igor Brzeziński, Bartosz Przybyłko, Aleksander Badowski, Mychajło Posternak, Tymon Płoszka, Oliver Pruszyński, Antoni Błoński, Kacper Jaczewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Roland Kowalczyk, trener bramkarzy: Michał Kubiak



Mecz z drużynąVarsovii mającą na koncie komplet punktów zapowiadał się jako jeden z tych nie najłatwiejszych, szczególnie biorąc pod uwagę powrót z weekendowego wyjazdu do Belgii po 4 meczach tam rozegranych. Mimo wszystko,przy cąłej zaciętej walce w środku pola, w I odsłonie Franciszek Golański był w zasadzie tylko raz poważniej zatrudniony w bramce, podczas gdy Legia miała jeszcze 4 bardzo dobre okazje bramkowe prócz szybko zdobytej bramki. Druga połowa była zrazu wyrównana, ale ostatnie 15-20 minut należało ponownie do Legii, która podwyższyła rezultat.



I liga U13: Legia U13 - Wicher Kobyłka 2011



Legia: Antoni Pawłowski, Konstanty Łysiak, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński, Wojciech Kuś, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Aleksander Dąbrowski, Filip Wancerz, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Karol Konieczny, Fryderyk Paprocki

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Legia U13 rozegrała w LTC mecz I ligi U13 z Wichrem Kobyłka. Początek meczu był w wykonaniu wysoko grających legionistów piorunujący i chyba nieco odebrał chęci do gry gościom orazodebrał nieco emocji. W każdym razie oba zespoły grały konsekwentnie swoje, goście konsekwentnie ćwiczyli wyprowadzanie piłki od tyłu, ale trzeba zaznaczyć, że w wyraźnej ofensywie była skuteczna Legia, która przejmowała piłkę szybko i wysoko i stwarzała sobie bardzo dużą liczbę sytuacji bramkowych. Cieszy również że stopniowo poprawia się sytuacja kadrowa w drużynie - do treningów wraca powoli Bartosz Gawryś.



IV liga U13: Olimpia Warszawa 2011 - Legia LSS U13B



Podczas gdy mecz pierwzego zespołu LSS 2011 z AP Wilki przełożony został na 10 października, spotkanie rozegrała druga drużyna. Już początek meczu pokazał, że spotkanie z Olimpią będzie sporym wyzwaniem. Gospodarze momentami kontrolowali przebieg meczu i dopiero w drugiej połowie udało się w większym stopniu ograniczyć ich poczynania ofensywne.



Liga U12, gr. 23 (rocznik 2012 i mł.): Legia LSS U12A - Escola II Varsovia



Dużo emocji było za to w meczu ligi U12 LSS U12A - Escola II Varsovia. Mimo tego że bramek przez ponad godzinę nie było, emocji było aż nadto, w stopniowo pogarszającej się pogodzie. Escola bywała groźna przy stałych fragmentach gry, ale obrona i bramkarz LSS sobie dobrze z nimi radzili. Gracze LSS z juz w I połowie mieli 2 bardzo dobre okazje, ale długo byli nieskuteczni. Dopiero ostatnie 10- minut meczu przyniosło rozwiązanie się worka z bramkami.... Początek ligi, na tle całkiem mocnego rywala, można uznać za udany.



Legia LSS: Michał Wojcianiec - Mikołaj Dmitrowicz, Karol Frelikowski, Jakub Opieczyński (Kpt), Paweł Pacuła, Antoni Sałamacha, Marcel Stępniak, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Maciej Dziankowski,

Zdzisław Kinasiewicz, Artem Lavrentiev

Trener: Jakub Drzewiecki