Koszykówka

Fribourg Olympic i Caledonia Gladiators - potencjalni rywale Legii w walce o BCL

Sobota, 16 września 2023 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii Warszawa we wtorek, 26 września rozpoczną rywalizację o udział w fazie grupowej Basketball Champions League w sezonie 2023/24. Turniej finałowy rozegrany zostanie w Turcji - w halach w Antalyi i Belek, a pierwszego przeciwnika trzyetapowych kwalifikacji poznamy w niedzielę wieczorem, dwa dni przed pierwszym spotkaniem.



Wtedy odbędzie się mecz prekwalifikacyjny, w którym Szwajcary z Fryburga mierzyć się będą ze szkocką Caledonią Gladiators. Poniżej przedstawiamy potencjalnych rywali Legii na tym etapie rywalizacji o BCL.



Fribourg Olympic to 19-krotny mistrz Szwajcarii oraz 9-krotny zdobywca krajowego pucharu. W klubowej gablocie znajduje się również 6 pucharów ligi. W ostatnich rozgrywkach zespół zajął drugie miejsce po sezonie zasadniczym, ale w play-off pokonał w finale Spinelli Massagno 3:1. Fribourg Olympic Basket zdobył trzy ostatnie mistrzowskie tytuły w Szwajcarii.



Klub powstał w 1961 roku we Fryburgu. Ze względów sponsoringowych, poprzednia jego nazwa brzmiała Benetton Fribourg. Klub przez siedem sezonów rywalizował w pierwotnej wersji rozgrywek Euroligi, dwukrotnie docierając do drugiej rundy.



W kadrze zespołu, oprócz Szwajcarów, znajdują się obecnie tylko dwaj Amerykanie (Eric Eugene Nottage, Xavier Green) oraz Senegalczyk (Cheikh Amadou Tidiane Sane). Trenerem zespołu jest 54-letni Bośniak, Petar Aleksić, w przeszłości prowadzący pierwszą reprezentację Szwajcarii. Trenerem klubu z Fryburga jest od... dziesięciu lat. Pod jego wodzą biało-niebiescy zdobyli sześć tytułów mistrzowskich, 5 krajowych pucharów, 3 puchary ligi i 4 superpuchary.



W rozgrywkach BCL debiutowali w sezonie 2018/19, kiedy do fazy grupowej awansowali wygrywając trzyetapowe kwalifikacje, eliminując Avtodor Saratow, Donara Groningen i Sakaryę Büyükşehir Belediyesi. Przed rokiem również grali w eliminacjach do BCL, ale wówczas w Skopje musieli uznać wyższość Niners Chemnitz, przegrywając wyraźnie 70:93 (13:30 w trzeciej kwarcie).



Po nieudanych kwalifikacjach do BCL, Szwajcarzy zagrali (w sezonie 2022/23) w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Tam odnieśli 3 wygrane (z Heroes Den Bosch i dwie z Parnu Sadam) i tyle samo porażek. O braku awansu do kolejnego etapu rozgrywek zdecydowała druga porażka z FC Porto, odniesiona na własnym parkiecie po dogrywce 75:76. W tym meczu rzut na zwycięstwo mogli oddać dzięki nietrafionym rzutom wolnym przez byłego podkoszowego Legii, Michaela Finke. Wcześniej w FIBA Europe Cup zagrali w sezonie sparaliżowanym przez Covid-19 - wtedy wygrana we Włocławku z Anwilem (86:69) i porażka z Dnipro (57:62), zapewniła im awans do najlepszej 16-tki rozgrywek. W walce o ćwierćfinał, Szwajcarzy musieli uznać wyższość bułgarskiego BC Balkan Botevgrad (74:90). Z kolei w sezonie 2019/20 w FIBA Europe Cup zajęli trzecie miejsce w fazie grupowej (z bilansem 2-4), za Bahcesehirem i CSM CSU Oradeą, a przed BC CSU Sibiu, i nie awansowali do drugiego etapu rozgrywek. W tamtym sezonie legioniści zajęli 4. miejsce w grupie H z bilansem 1-5.



Drugim z zespołów, na który możemy trafić w pierwszej rundzie kwalifikacyjnej BCL jest Caledonia Gladiators - klub znany pod tą nazwą od zeszłego roku. Szkocki zespół powstał przed 25-laty, w 1998 roku i początkowo swoje spotkania rozgrywał w Edynburgu. Występował jako Edinburgh Rocks (do 2002), później pod nazwą Scottish Rocks (do 2009), a następnie przez kilkanaście lat, po przenosinach do Glasgow jako Glasgow Rocks (do 2022). W tym roku zespół przenosi się do nowowybudowanej hali Playsport Arena (dotychczas grał w Commonwealth Arena) leżącej w East Kilbride, kilkanaście kilometrów na południowy-wschód od Glasgow. W sierpniu zeszłego roku klub przejęła firma Caledonia Basketball Holdings Ltd, należąca do Steve'a i Alisona Timoney. W związku z tym, od zeszłego roku drużyna występuje jako Caledonia Gladiators.



W brytyjskiej ekstraklasie rywalizują głównie z zespołami z Anglii - z Manchesteru, Londynu, Bristolu, Leicester, czy Sheffield. Ostatni sezon zakończyli na miejscu czwartym z bilansem 19-17, a w fazie play-off odpadli już w pierwszej rundzie, przegrywając oba mecze z Cheshire Phoenix (86:102 i 80:84).



W krajowym pucharze dotarli do półfinału, w którym przegrali 68:89 z Leicester Riders. Zwyciężyli z kolei w rywalizacji BBL Trophy, gdzie do rywalizacji dołączają także zespoły spoza brytyjskiej ekstraklasy. Caledonia Gladiators nie miała wcale łatwej drogi do tego trofeum. Już w ćwierćfinale trafili na etatowego mistrza, London Lions, z którym wygrali 52:50. W finale zaś pokonali zespół, z którym później mierzyli się w play-off, Cheshire Phoenix 73:70.



- Naprawdę nie można było trafić lepiej niż zrobił to David Sloan - z rogu na zwycięstwo, równo z końcową syreną, na oczach 6000 kibiców w Glasgow. Nie ma lepszego uczucia, to spełnienie marzeń. (...) Klub rośnie i rośnie, nie tylko w Glasgow, ale w całej Szkocji. Dlatego właśnie nazywamy się Kaledonia, chcemy reprezentować całą Szkocję. Jesteśmy jedyną profesjonalną drużyną koszykówki w kraju i chcemy być największą i najlepszą w Wielkiej Brytanii - powiedział po tym triumfie pierwszy trener zespołu.



Do najlepszej piątki sezonu BBL wybrany został jeden zawodnik Caledonii - 24-letni amerykański rozgrywający, David Sloan, dla którego był to pierwszy sezon w Europie. Zdobywał średnio 17.5 pkt. i notował 4.9 asysty, z dystansu trafiał przeciętne 24.7% rzutów. Nie ma go jednak w kadrze klubu na turniej kwalifikacyjny do BCL w Turcji. Od kilku lat zespół prowadzi Szkot, 39-letni Gareth Murray, który wcześniej sam reprentował barwy Glasgow Rocks (2011-14 oraz 2016-18).



W kadrze zespołu, oprócz Brytyjczyków, znajduje się czterech Amerykanów (Princeton Emeka Onwas, Clifton Ellis Moore Jr, Ian Dubose, Trent Buttrick), Kanadyjczyk (Kyle Johnson), Czech (Lukas Palyza) oraz Serb (Mihailo Jovicic).



Mecz pomiędzy Fribourg Olympic i Caledonią Gladiators rozegrany zostanie w niedzielę, 24 września w Antalya Sports Arenie o godzinie 20:00 naszego czasu. Transmisję będzie można zobaczyć na kanale Youtube BCL.