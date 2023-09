Koszykówka

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Czwartek, 21 września 2023 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Już w najbliższy piątek koszykarze Legii rozpoczną sezon 2023/24, domowym meczem z Zastalem. Gorąco zachęcamy kibiców do licznego przybycia do hali na Bemowie i poprowadzenie legionistów do wygranej.



Legia od 2018 roku wygrała wszystkie inauguracyjne spotkania - cztery razy, gdy sezon rozpoczynaliśmy od spotkania ligowego, raz, gdy przyszło nam rozpocząć sezon od kwalifikacji do BCL w Prisztinie. Przed rokiem nasz zespół wygrał w wyjazdowym meczu z beniaminkiem, Sokołem Łańcut. Mecz z Zastalem będzie na pewno interesujący dla publiczności, bowiem na Bemowo przyjedzie nasz dotychczasowy środkowy, Geoffrey Groselle, którego wielu z obecnych graczy Legii zna doskonale.



Dla warszawskiej publiczności będzie to również pierwsza okazja by zobaczyć w barwach Legii nowych zawodników, a przede wszystkim Marcela Ponitkę i Michała Kolendę, którzy na pewno odgrywać będą ważne role w obecnej rotacji. Kolenda po długiej przygodzie zdecydował się opuścić Trefla Sopot. W ostatnich tygodniach zawodnik z powodu urazu w stawie łokciowym, nie występował w przedsezonowych sparingach, ale na ligowy występ z Zastalem będzie gotowy. Z kolei Ponitka wydaje się graczem, który może stać się liderem zespołu. Znany jest z niesamowitego poświęcenia dla drużyny, agresywnej grze w obronie i rozdawaniu piłek kolegom. Jako ostatni wzmocnił nasz zespół, a o jego zakontraktowaniu w naszym klubie rozmawiano już przed rokiem. Kapitanem Legii w sezonie 2023/24 będzie Dariusz Wyka, który kapitańską opaskę przejął po Łukaszu Koszarku, co zresztą zostało zakomunikowane wraz z przedłużeniem kontraktu z Legią przez popularnego "Wyksona".



W składzie Legii zobaczymy wracających do drużyny Raymonda Cowelsa, a także Adama Linowskiego. Ponadto w strefie podkoszowej walczyć będzie Chorwat, doskonale znany z występów w naszej lidze przez kilka ostatnich sezonów, Josip Sobin. Najlepszym strzelcem Legii w przedsezonowych sparingach był Christian Vital - 26-latek, który w 2022 roku został mistrzem G-League, czyli bezpośredniego zaplecza NBA. W ostatnim sezonie występował w Brampton Honey Badgers w Kanadzie, a następnie wystąpił w Lidze Letniej NBA w barwach Toronto Raptors. Ostatecznie związał się z drużyną filialną Raptors grającą w G-League, skąd w trakcie rozgrywek przeniósł się do Salt Lake City Stars. Dla Vitala będzie to pierwszy sezon w Europie. Innym graczem obwodowym w naszym klubie, choć już z rocznym doświadczeniem na Starym Kontynencie, jest Shawn Pipes Jr, który został najlepszym strzelcem czeskiej libi NBL w barwach USK Praga.



W sztabie Legii na nadchodzący sezon zaszła jedna zmiana - w miejsce dotychczasowego asystenta, Marka Zapałowskiego, zatrudniony został Marek Popiołek, który wraz z Maciejem Jamrozikiem, pomagać będzie Wojciechowi Kamińskiemu, z którym Legia w trzech ostatnich sezonach plasowała się w najlepszej czwórce ligi.



W Zastalu względem zeszłego sezonu doszło do istnej rewolucji kadrowej. Nowym trenerem zespołu został doskonale znany z pracy w Polsce - głównie w Lublinie, David Dedek. Zielonogórzanie musieli poszukać nowego szkoleniowca po tym, jak do Śląska zdecydował się wrócić Oliver Vidin. Dedek związał się z Zastalem 3-letnim kontraktem, a parę tygodni później jego asystentem został Litwin, Virginijus Sirvydis.



Zastal zakontraktował kilku graczy znanych na polskim rynku - m.in. rozgrywającego Arki, Novaka Musicia, czy Michała Kołodzieja, który ma na swoim koncie m.in. występy przed paru laty w Legii. Trzyletnią umowę podpisał 23-letni Aleksander Lewandowski. Z Anwilu pozyskano Marcina Woronieckiego, który liczy na znacznie większą rolę aniżeli ta, którą pełnił dotychczas w zespole "Rottweilerów". Do strefy podkoszowej pozyskano 23-letniego Kamakę Hepę (208 cm wzrostu), który ostatnich pięć lat występował na parkietach NCAA. Na pozycje 2-3 zakontraktowano 26-letniego Amerykanina, Dariousa Halla, który ostatnio występował w BC Beroe Stara Zagora w bułgarskiej ekstraklasie (śr. 18.5 pkt. na mecz). Z francuskiego Poitiers pozyskano Courtney'a Stockarda, który w ostatnim sezonie miał statystyki na poziomie 16.3 pkt., 3.9 zb. i 2.8 asysty na mecz. Zanim trafił do Francji, występował m.in. w Finlandii (Lahti Basketball) i Niemczech (Wih Panthers Schwenningen z ProB). Ostatecznie ten gracz nie znalazł się w kadrze zespołu na nadchodzący sezon - parę dni po tym jak pojawił się w Zielonej Górze, oficjalnie "z powodów rodzinnych" jego kontrakt nie wszedł w życie.



Przedostatnim graczem, którego przed sezonem pozyskał Zastal jest Geoffrey Groselle - środkowy z polskim paszportem, który ostatni sezon spędził w Legii, a wcześniej błyszczał już w zielonogórskiej ekipie. Jak Geff prezentować się będzie w nadchodzących rozgrywkach, będziemy mogli przekonać się już w najbliższy piątek. W przedsezonowym sparingu pomiędzy Legią i Zastalem we Wschowie, Groselle był bardzo wszechstronny i skuteczny, trafiając 7/8 z gry, dobrze prezentując się na tablicach. W zespole na testach przebywał również Ukrainiec, Pavlo Krutous.



Ostatni transfer Zastal przeprowadził tuż przed rozpoczęciem sezonu - już po rozegraniu ostatniego sparingu. Roczny kontrakt z klubem podpisał doświadczony, 37-letni Paweł Kikowski, doskonale znany z występów w Kingu, który ostatni sezon spędził w Spójni.



- Mogę zagwarantować, że będziemy agresywni, waleczni, będziemy bili się o każdą piłkę. Będziemy chcieli 'wybić' z głowy koszykówkę przeciwnikowi. Akcje transmisyjne trwają bardzo krótko. Już teraz mogę powiedzieć, że będzie duże zaangażowanie i determinacja. Każdy mecz będzie dla nas ważny - mówił po jednym z ostatnich przedsezonowych sparingów 23-letni rozgrywający, Marcin Woroniecki.



Zastal w nadchodzącym sezonie, oprócz rywalizacji w Orlen Basket Lidze, po raz kolejny zaprezentuje się w rozgrywkach European North Basketball League, gdzie grać będzie w grupie z Basketem Brno, CSO Voluntari, Keilą KK, Liege Basket, Newcastle Eagles, Siauliai i Valmierą.



Obie drużyny zagrały ze sobą mecz kontrolny przy okazji obchodów 15-lecia WSTK Wschowa. We Wschowie padł remis 81:81, choć można się spodziewać, że obaj szkoleniowcy nie chcieli odsłaniać wszystkich kart przez ligową rywalizacją o punkty. W drużynie Legii zabrakło w tym spotkaniu zarówno Kolendy, jak i Ponitki, z kolei trener Zastalu nie mógł skorzystać z Kikowskiego, który dołączył do zespołu kilkanaście dni później. Legia w okresie przygotowawczym rozegrała 8 gier kontrolnych, z których 3 wygrała, 1 zremisowała i poniosła 4 porażki. Szczególnie ostatni występ, przeciwko mocnej litewskiej drużynie, mającej zagwarantowane miejsce w fazie grupowej Basketball Champions League - Rytas Wilno, może napawać optymizmem, bowiem legioniści przez większość meczu rywalizowali jak równy z równym, z tym bez wątpienia silnym rywalem.



W ostatnim sezonie legioniści wygrali oba mecze z Zastalem. Szczególnie wyjazdowa wygrana była niezwykle cenna, bowiem przerwała wieloletnią serię bez zwycięstwa w Zielonej Górze. W latach wcześniejszych, Legia również przed własną publicznością nie mogła wygrać z zielonogórzanami, dwa razy z kolei przegrywając po dogrywkach - tak było w sezonie 2020/21 oraz rozgrywkach kolejnych.



Mecz Legii z Zastalem rozegrany zostanie w najbliższy piątek, 22 września o godzinie 20:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Zachęcamy do zakupu biletów on-line - te dostępne są TUTAJ. W dniu meczu, od godziny 18:30 sprzedaż prowadzona będzie również w kasie biletowej przy wejściu do hali. Dla kibiców przygotowany będzie bezpłatny parking, na który wjazd możliwy będzie od ulicy Pieniążka. Już w trakcie meczu w hali na Bemowie, na kibiców czekać będzie jak zwykle mnóstwo atrakcji. Młodych kibiców zabawiać będzie Miś Kazek. W przerwie spotkania na kibiców czekać będzie doskonale znana warszawskiej publiczności zabawa, a mianowicie konkurs rzutów z połowy boiska, w ramach Koszykarskiej Kumulacji LOTTO. Nieodłącznym elementem meczów na Bemowie są niezapomniane występy Cheer Angels - podczas spotkania sami przekonacie się, jakie nowe choreografie przygotowały nasze niesamowite cheerleaderki. Transmisję piątkowego meczu będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: PJ Pipes, Christian Vital, Ray Cowels III, Aric Holman, Josip Sobin.



Wyniki sparingów: Dziki Warszawa (d, 90:78), Anwil Włocławek (d, 80:55), Anwil Włocławek (w, 86:75), Start Lublin (w, 72:56), Dziki Warszawa (w, 69:75), Śląsk Wrocław (w, 91:79), Zastal Zielona Góra (w, 81:81), Rytas Wilno (w, 91:78).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.05.2023 Legia Warszawa 87:81 Zastal Zielona Góra

08.01.2023 Zastal Zielona Góra 90:106 Legia Warszawa

05.02.2022 Legia Warszawa pd. 79:85 Zastal Zielona Góra

22.12.2021 Zastal Zielona Góra 100:66 Legia Warszawa

01.01.2021 Legia Warszawa d. 78:85 Zastal Zielona Góra

08.09.2020 Stelmet Zielona Góra 98:83 Legia Warszawa

29.01.2020 Legia Warszawa 89:97 Stelmet Zielona Góra

17.10.2019 Stelmet Zielona Góra 103:64 Legia Warszawa

17.04.2019 Stelmet Zielona Góra 100:96 Legia Warszawa

02.01.2019 Legia Warszawa 59:76 Stelmet Zielona Góra

22.03.2018 Stelmet Zielona Góra 100:89 Legia Warszawa

16.02.2018 Stelmet Zielona Góra 109:63 Legia Warszawa (Puchar Polski)

03.12.2017 Legia Warszawa 78:95 Stelmet Zielona Góra



ENEA ZASTAL BC ZIELONA GÓRA

Skład: Novak Musić, Marcin Woroniecki, Jan Góreńczyk, Jakub Kunc (rozgrywający), Michał Pluta (rzucający), Darious Hall, Michał Kołodziej, Jan Wójcik, Piotr Jagiełowicz, Aleksander Lewandowski (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Kamaka Hepa (środkowi)

trener: David Dedek, as. Virginijus Sirvydis



Przewidywana wyjściowa piątka: Novak Musić, Michał Pluta, Darious Hall, Kamaka Hepa, Geoffrey Groselle.



Wyniki sparingów: BK Armex Decin (d, 112:83), Slavia Praga (w, 70:72), Stal Ostrów Wlkp. (w, 103:97), Basketball Löwen Braunschweig (w, 75:93), BBC Bayreuth (w, 98:99), Legia Warszawa (w, 81:81), BK Pardubice (d, 87:101), MBC Basketball (d, 85:94).



Termin meczu: piątek, 22 września 2023 roku, g. 20:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 30, 40, 50 zł (ulgowe) oraz 40, 50, 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV