Aston Villa kibicowsko

To kompletnie inny kibicowski świat. Bez takiego fanatyzmu jak u nas. Ogólnie gardzą Ultras, nawet w latch 80, kiedy nie było restrykcji uważali to za makaroniarski wymysł. Na jakąkolwiek oprawe można spodziewać się tego co z Leicester czyli What the fuck hell is that ... Doping jest zazwyczaj spontaniczny, związany z sytuacją na boisku, nie ma gniazdowego. Oflagowanie to typowe angielki. Kazdy moze zrobić sobie flagę, nikt nie przywiązuje do tego wagi dlatego skrojenie ich w ogórodku to żaden wyczyn. Angielskie kibicowanie przypomina bardziej imprezownie . Nie ma większej spiny. Na wyjazdy jeździ się pociągami, autokarami, samochodami i raczej nie w zwartej grupie. W mieście gospodarzy piję się browary w pubie. Klimaty gangsta, 60, MMA są im obce. Liczy się piłka. Za to w środku tygodnia na byle puchar ligi angielskiej, gdzie grają rezerwy potrafi pojechać 2--3 tys kibiców i to nawet ekipy III, IV ligowe wyciągają takie liczby. Co do barw panuje moda na casual, więc wiele osób jest bez koszulek, nie wspominając o szalikach, a jak są eksponowane to raczej latem.

