Wygraj KOPA: Rozdajemy 5 biletów na mecz Legia - Górnik!

Sobota, 16 września 2023 r. 10:55 Redakcja

Trwa jesienna edycja w konkursu "Wygraj KOPA", w którym co rundę do wygrania są bilety na mecze Legii przy Łazienkowskiej 3, a najlepszy typer w klasyfikacji końcowej otrzyma koszulkę meczową. Przed każdym spotkaniem Legii waszym zadaniem jest wytypowanie różnych zdarzeń nim związanych. Szacujecie frekwencję, zgadujecie o ile minut opóźni się rozpoczęcie meczu, ile minut doliczy sędzia do każdej z połów, a także oczywiście typujecie wynik bramkowy, kto odda więcej strzałów czy pierwszy wykona rzut rożny.



W konkursie uczestniczy blisko 750 osób. W bieżącej rundzie mamy do rozdania nagrody bonusowe, bo 5 osób z najlepszymi typami na sobotni mecz z Piastem Gliwice wygra bilety na mecz Legia - Górnik!









REGULAMIN KONKURSU.



Nagrody główne:

1. miejsce - oryginalna koszulka Legii Warszawa z sezonu 2023/2024

2. miejsce - t-shirt Legii Warszawa, szalik

3. miejsce - t-shirt Legii Warszawa



Już teraz odpowiadajcie na pytania dotyczące meczu z Piastem Gliwice.