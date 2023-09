Kursy na mecz

W Gliwicach wyrównane szanse

Sobota, 16 września 2023 r. 13:27 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W obecnym sezonie Piast przegrał tylko raz. Legia natomiast pozostaje niepokonana i zajmuje 1. miejsce w tabeli. W Gliwicach szykuje się więc bardzo ciekawe starcie, w którym ciężko wskazać zdecydowanego faworyta. Bukmacherzy Fortuny ustalili kurs na wygraną zespołu Kosty Runjaicia na ok. 2,8. Bardzo zbliżone szanse dają ekipie Aleksandara Vukovicia.



KURSY NA PIAST - LEGIA

FORTUNA: 1 2.8 X 3.25 2 2.75



