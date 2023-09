Sporo mówiło się latem o odejściu z Legii Warszawa Cezarego Miszty. Wydawało się, że zostanie wypożyczony na Cypr, do Pafos. Ostatecznie jednak bramkarz zostaje w stolicy, o czym poinformował dziennikarz TVP Sport, Piotr Kamieniecki. Miszta przeszedł nawet testy w cypryjskim klubie, ale ten się wycofał w ostatniej chwili. Okno transferowe na Cyprze zamknęło się w piątek, 15 września.

Leopard - 21 minut temu, *.mm.pl Już myślałem że się uda i sprzedamy ręcznik w worku ehhhh odpowiedz

Cyniek - 1 godzinę temu, *.heldenvannu.net Szkoda chłopaka ale też trochę jego winy mógł iść do miedzi to niechcial odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Do Wisly Pulawy niech idzie sobie pobronic to tylko 79km.od jego domu w ( L) bez zadnych szans na nr 1 nawet uklady nie pomoga za duzo baboli w przeszlosci szczegolnie na przedpolu. odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.plus.pl Wcale się Cypryjczykom nie dziwię. odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nie dziwię się, że się wycofali odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Trochę słabo się zachowali. Chłopak przeleciał pół europy. Niepoważny klub odpowiedz

R. - 1 godzinę temu, *.chello.pl @robal: Pół Europy to 2 h lotu... Zapewne jest (była) inna przyczyna niż rozmyślenie się odpowiedz

Ulaa - 2 godziny temu, *.waw.pl Mleko było nie takie? odpowiedz

