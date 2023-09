Josue nie zagra z Górnikiem

W 43. minucie meczu 8. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice żółtą kartką ukarany został Josue. Sędzia dopatrzył się przewinienia kapitana Legii Warszawa na Alexandrosie Katranisie. Było to już drugie upomnienie legionisty w tym spotkaniu, więc musiał on opuścić murawę. Kartki w meczu z Piastem były jednocześnie upomnieniami numer 3 i 4 Josue w obecnym sezonie, co oznacza pauzę w kolejnym spotkaniu, z Górnikiem Zabrze. Powtórki telewizyjnie pokazują jednak wyraźnie, że faulu w tej sytuacji nie było, więc jeśli Legia odwoła się od tej kartki, może ona zostać anulowana przez Komisję Ligi. Warto dodać, że w przypadku żółtej kartki, VAR nie ma możliwości interweniowania i wiążącą jest decyzja podjęta przez sędziego głównego. Po tej sytuacji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy sztabem Legii i arbitrami. W konsekwencji bezpośrednią czerwoną kartką ukarany został kierownik stołecznej drużyny, Konrad Paśniewski.

L - 1 godzinę temu, *.190.216 Zagra z gornikiem, bo kartka bedzie anulowana. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Sylwestrzak pomaga Śląskowi? Dziwne? Raczej nie, chłop od zawsze mieszka we Wrocławiu i robi czerwo z kapelusza przeciwko Legii. Dramat. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.190.216 @Xxx: jakiemu ku...wa slaskowi? Jest 6 kolejka,slask w maju bedzie na 14 miejscu. Ogarnij sie. odpowiedz

lucho_83 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Beznadziejne zachowanie Josue w stosunku do Vuko... odpowiedz

DZ - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @lucho_83: bo mu przypomniał jego babola, że "w Polsce tylko Legia", a potem umizgi do gts-u, korona itp.?! odpowiedz

Korda - 57 minut temu, *.centertel.pl @lucho_83: beznadziejne ?? Beznadziejna to jest taktyka tego wf-isty . Od pierwszej minuty było widać że mieli go prowokować. Faul Czerwińskiego po którym go jeszcze uderzył w plecy ręką . To ten idiota z gwizdkiem w ryju nie udźwignął meczu odpowiedz

77/82 - 45 minut temu, *.chello.pl @lucho_83: vuko to zero. odpowiedz

