Debiut Gila Diasa w Legii

W 58. minucie meczu 8. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice na boisku pojawił się Gil Dias. Na murawie zastąpił Patryka Kuna. Wypożyczony z VfB Stuttgart Portugalczyk dołączył do stołecznego zespołu na początku września i ma za sobą dopiero kilka treningów. Trener Kosta Runjaić zdecydował się jednak postawić na jego doświadczenie i sprawdzić, jak Dias poradzi sobie w trudnych warunkach.

