Sylwestrzak: Popełniłem błąd

Sobota, 16 września 2023 r. 23:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com / C+ Sport

W 43. minucie spotkania z Piastem Gliwice drugą żółtą kartką ukarany został Josue. Arbiter główny meczu, Damian Sylwestrzak z Wrocławia, uznał, że zawodnik Legii faulował piłkarza Piasta. Telewizyjne powtórki pokazały, że było odwrotnie, jednak arbiter w tym momencie był przekonany o słuszności swojej decyzji. Później przyznał, że popełnił błąd.



- Moja ocena boiskowa na pewno była niewłaściwa. Z mojego punktu widzenia zawodnik Piasta zagrał piłkę i został później przystemplowany przez zawodnika Legii Warszawa. To był błąd w oglądzie. To doprowadziło do błędnej finalnej decyzji, dlatego że zawodnik Legii nie powinien zostać wykluczony w wyniku drugiej żółtej kartki. To był trudny moment. Powiedziałem zawodnikom, że popełniłem błąd. Niestety, nic więcej w tej sytuacji nie można zrobić. Jesteśmy ludźmi, podejmujemy decyzje na boisku. Najbardziej boli, gdy się mylimy i to ma wpływ na mecz. Warto dodać, że w takiej sytuacji nie ma miejsca dla VAR-u, który mógłby zmienić decyzję, bo dotyczy ona drugiej żółtej kartki - powiedział na antenie Canal+ sędzia.