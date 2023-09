Runjaić: Chcemy zrobić coś wielkiego

Środa, 20 września 2023 r. 17:10 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Dla nas najważniejszy cel został już osiągnięty. Teraz przechodzimy do kolejnej fazy tej rywalizacji. Jutrzejszy mecz może zadecydować o końcowych rozstrzygnięciach. Na początek mierzymy się z najsilniejszym przeciwnikiem w grupie, ale mamy pomysł na to spotkanie. Chcemy przeciwstawić się naszą ambicją, odwagą. Przystąpimy do niego z chęcią wygranej. Nie mamy już na sobie presji, która wiązała się z awansem. Będziemy mogli pokazać więcej radości i jakości. Również to, że zagramy pierwszy mecz u siebie jest wielkim atutem. Chcemy zrobić coś wielkiego - mówi przed meczem z Aston Villą trener Legii, Kosta Runjaić.









- Nastroje w zespole są świetnie. Awansując do fazy grupowej, osiągnęliśmy pewien ustalony wcześniej cel. Same eliminacje były bogate w emocjonujące, piękne wieczory. Wzmocniły w nas też pewien apetyt. Cieszymy się, że jutro zaczynają się dla nas te rozgrywki.



- W wielu spotkaniach gramy pod dużą presją. Tutaj będzie zupełnie inaczej. Lubimy mecze z takimi przeciwnikami jak Aston Villa, AZ Alkmaar czy Bośniakami. Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie, chcemy się sprawdzić na tle wielkich drużyn. Zobaczymy, jak się spiszemy.



- Zawsze koncentruję się na najbliższym spotkaniu. Od przerwy reprezentacyjnej minęło już trochę, od meczu z Piastem również, więc czasu na regenerację było dość dużo. Zobaczymy, czy pojawi się rotacja. Mam nadzieję, że w tym sześciomeczowym maratonie obejdzie się bez kontuzji. Będziemy obserwować zawodników, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.



- Naszym najważniejszym celem jest mistrzostwo Polski. Zostało jednak jeszcze wiele kolejek, ciężkich spotkań. Ciężko gra się z drużynami, które motywują się na nas bardziej. Musimy zachować mentalną równowagę miedzy ligą i pucharami. Będą takie sytuacje, że zawodnik będzie musiał siedzieć na ławce, ale na pewno żaden z nich nie będzie tego chciał.



- Wszyscy lubimy oglądać Premier League. To jest NBA piłki nożnej. Grają tam świetni zawodnicy, najlepsi na świecie. Unai Emery jest wielkim trenerem. Mam też osobistą historię związaną z Aston Villą. Kiedy 18 lat temu zaczynałem zbierać szlify trenerskie, to jako młody trener byłem na pierwszych testach w tym klubie. Cieszę się na to spotkanie. Anglicy mają wielką jakość i szansę na końcowe zwycięstwo w całych rozgrywkach. Jutro czeka nas pojedynek Dawida z Goliatem, z którego, mam nadzieję, wyjdziemy górą.



- Zasadniczo nie ma w naszej drużynie żadnych absencji. Nie będzie z nami Bartosza Kapustki i Filipa Rejczyka. Również Rafał Augustyniak nie mógł wyzdrowieć przez te kilka dni.





