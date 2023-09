Oficjalny trening Legii przed Aston Villą. Powrót Kramera

Trening klasycznie poprzedziła krótka odprawa z trenerem Kostą Runjaiciem oraz rozgrzewka z piłkami. Na twarzach piłkarzy malowało się skupienie, ale również uśmiechy. W zajęciach uczestniczyło 21 zawodników z pola oraz 3 bramkarzy. Nieobecni byli Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak, Patryk Sokołowski, Filip Rejczyk, Jakub Jędrasik oraz Ramil Mustafajew. Do zajęć z drużyną powrócił po kontuzji Blaz Kramer. Drużynę z boku obserwował dyrektor sportowy, Jacek Zieliński. Na godzinę 20 zaplanowana jest oficjalna konferencja trenera Aston Villi, Unaia Emeryego oraz jednego z zawodników. Anglicy nie zaplanowali treningu na murawie stadionu. Kadra Legii na oficjalnym treningu: Bramkarze: Kacper Tobiasz, Dominik Hładun, Gabriel Kobylak Obrońcy: Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Yuri Ribeiro, Radovan Pankov, Lindsay Rose* Pomocnicy: Gil Dias, Jurgen Celhaka, Juergen Elitim, Ihor Charatin, Patryk Kun, Bartosz Slisz, Josue, Paweł Wszołek, Igor Strzałek, Makana Baku Napastnicy: Marc Gual, Blaz Kramer, Ernest Muci, Tomas Pekhart, Maciej Rosołek * - zawodnik nie zgłoszony do rozgrywek LKE

Michał - 6 godzin temu, *.plus.pl Jazda z nimi na pełnej k. Tylko zwycięstwo hej LEGIA tylko zwycięstwo! Jutro gryziemy trawę i tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Dedi - 6 godzin temu, *.plus.pl @Michał: Takie komentarze się rozumie! Pozdrawiam !

Murawa świetna, pogoda też, no i nic tylko grać i wygrywać! L odpowiedz

Ja - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Gnojenia Rose ciąg dalszy po co bierze udział w treningu jak wiadomo że nie zagra? odpowiedz

