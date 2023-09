Emery: Legia na pewno zaprezentuje się ze świetnej strony

Środa, 20 września 2023 r. 20:32 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnęliśmy w zeszłym sezonie i że możemy znaleźć się dzięki temu tutaj. Potrzebne było jeszcze przejście kwalifikacji, ale jutro już będziemy cieszyć się tym uczestnictwem. Postaramy się wykonać pierwszy krok przy wspaniałej atmosferze. Będzie około 1700 fanów z Birmingham, wszystko zapowiada się znakomicie. Cieszę się, że akurat w tym miejscu będziemy mogli zainaugurować te rozgrywki - mówi przed pierwszym meczem fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z Legią trener Aston Villi, Unai Emery.









- Premier League to najlepsza liga na świecie. Oczywiście, skupiamy się na niej, ale udział w Europie nie jest dla nas bez znaczenia. Chcemy się cieszyć z każdego spotkania. Jutro zagramy z Legią. Nie zajmuje może pierwszego miejsca w Ekstraklasie, ale jest świetną drużyną. Spodziewam się dobrego widowiska.



- Rozgrywki europejskie znaczą dla mnie dużo. Cieszę się, że całą społecznością Aston Villi będziemy mogli pisać nową historię tego klubu.



- Mam bogatą karierę za sobą, jestem tego świadomy. To mój drugi przystanek w lidze angielskiej. Wiem, że trzeba się skupić na tu i teraz, z przeszłości możemy odbierać tylko lekcję. Legia jest naprawdę dobrą drużyną, ma spory potencjał w ataku. Ma zawodników na których musimy uważać. Na pewno zaprezentuje się jutro ze świetnej strony.



- W Europie zdarzały mi się również porażki, nie tylko sukcesy. Wyciągnąłem jednak ze wszystkich wnioski, z uczestnictwa w Lidze Mistrzów czy Lidze Europy. Pierwszy raz uczestniczę w Lidze Konferencji Europy, dotychczas były dopiero dwie edycje, więc również chciałbym zapisać się w historii. Najważniejsza będzie jednak obserwacja zawodników, ich rozwój i wyciągnięcie doświadczeń.



- Kontuzjowani zawodnicy udali się z nami do Warszawy. Chcemy jednak wprowadzać ich stopniowo, bo będą nam potrzebni przez całe rozgrywki.





SONDA Które miejsce zajmie Legia grupie E Ligi Konferencji Europy? pierwsze drugie trzecie czwarte