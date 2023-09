III liga: Legia II Warszawa 2-1 Unia Skierniewice

Piątek, 22 września 2023 r. 17:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Unią Skierniewice 2-1. Do przerwy było 1-1. W wyjściowym składzie znalazło się aż 7 zawodników z pierwszego zespołu - Gabriel Kobylak, Marco Burch, Lindsay Rose, Patryk Sokołowski, Ihor Charatin, Gil Dias i Igor Strzałek. Spotkanie z trybun obserwował Kosta Runjaić w towarzystwie Jacka Zielińskiego. Następny ligowy mecz Legia II rozegra 30 września o godz. 15, a jej przeciwnikiem będzie Pogoń Grodzisk Mazowiecki. 27 września natomiast zmierzy się w Pucharze Polski z Ruchem Chorzów.



Legioniści świetnie rozpoczęli to spotkanie. Już w 2. minucie mieli stuprocentową sytuację do zdobycia bramki, której nie wykorzystali. Ostatecznie jednak sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Adam Ryczkowski i pewnie zamienił rzut karny na gola. W 10. minucie dobrze uderzał Patryk Sokołowski, sprawiając spore problemy Stanisławowi Pruszkowskiemu. W 24. minucie ładnym strzałem popisał się Gil Dias, jednak bramkarz był na posterunku. 5 minut później niezłą okazję stworzyli goście. Mykyta Wasin oddał strzał, a bardzo dobrą interwencją popisał się Gabriel Kobylak, który wybił piłkę na róg. Po dośrodkowaniu głową futbolówkę do bramki wpakował Jakub Bartosiński. W 35. minucie Dawid Dzięgielewski zdobył drugą bramkę dla zespołu Unii, jednak sędzia wskazał spalonego. Jeszcze przed przerwą świetną okazję miał Igor Strzałek, potem dobijał jeszcze Gil Dias, ale ostatecznie akcja zakończyła się tylko rzutem rożnym.



Po przerwie w zespole Legii nastąpiły 4 zmiany. Murawę opuścili Marco Burch, Gil Dias, Patryk Sokołowski oraz Igor Strzałek. W 52. minucie mocno prawym skrzydłem rozpędził się Szymon Łapiński, ale dobrze wrócił Jan Ziółkowski i skutecznie go powstrzymał. Chwilę później Kobylak obronił mocny strzał z dystansu. Kolejne minuty przyniosły dominację Unii. To goście częściej byli przy piłce i tworzyli sytuacje podbramkowe. W 69. minucie z boiska zszedł kontuzjowany Wojciech Urbański. W 79. minucie Jędrasik sprytnie chciał skierować piłkę do bramki. Nie dość jednak, że nie zdołał pokonać golkipera, to jeszcze na dodatek był na spalonym. Choć nic nie wskazywało na to, że legioniści są jeszcze w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, to w 88. minucie Jędrasik zdobył drugą bramkę dla stołecznego zespołu. 3 punkty nie przyszły jednak lekko, a wręcz zostały wymęczone. Trzeba jednak dodać, że legioniści nie wygrali u siebie z Unią od 5 lat.



III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-1) Unia Skierniewice

1-0 - 3' Adam Ryczkowski (k)

1-1 - 31' Jakub Bartosiński

2-1 - 88' Jakub Jędrasik



Legia II: 1. Gabriel Kobylak - 2. Marco Burch (46' Patryk Konik), 24. Jan Ziółkowski, 3. Lindsay Rose - 21. Franciszek Saganowski, 19. Patryk Sokołowski (46' Kacper Wnorowski), 4. Ihor Charatin, 27. Gil Dias (46' Jakub Jędrasik) - 25. Wojciech Urbański (69. Mateusz Możdżeń), 6. Igor Strzałek (46' Aleksander Waniek), 11. Adam Ryczkowski



Unia: 1. Stanisław Pruszkowski - 5. Konrad Kowalczyk, 6. Damian Makuch, 7. Mykyta Wasin (82' Filip Kępisty), 8. Mateusz Szmyd, 10. Dawid Dzięgielewski, 11. Marcin Pieńkowski (90' Piotr Kłąb), 19. Jakub Bartosiński, 25. Maksymilian Kosior, 77. Szymon Łapiński, 94. Piotr Drabik



żółte kartki: Ziółkowski, Konik, Ryczkowski - Bartosiński



