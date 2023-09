Koszykówka

Legia Warszawa 90-72 Zastal Zielona Góra

Piątek, 22 września 2023 r. 22:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 1. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała we własnej hali z Zastalem Zielona Góra 90-72. Wyniki kwart: 27-27, 23-19, 29-14, 11-12. Na trybunach hali na Bemowie zasiadł komplet publiczności. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 26 września o godz. 18:00 w ramach eliminacji do Basketball Champions League. W lidze natomiast Legia 6 października zmierzy się w Słupsku z Czarnymi.



Pierwsze punkty w nowym sezonie rzucił Michał Kolenda i następnie Zieloni Kanonierzy wyszli na prowadzenie 6-0. Po kilku minutach goście odrobili straty i do końca tej części trwała wyrównana walka - punkt za punkty. Kwarta skończyła się remisem 27-27. W drugiej odsłonie obraz gry długo nie ulegał zmianie, dopiero tuż przed przerwą podopieczni Wojciecha Kamińskiego odskoczyli na 5 oczek, a do szatni schodzili prowadząc 50-46.



PLK: Legia Warszawa 90-72 Zastal Zielona Góra

Kwarty: 27-27, 23-19, 29-14, 11-12



Legia Warszawa: [punkty, (celne za trzy)]

1. C. Vital - 10 (0/6)

8. J. Sobin - 10 (0/0)

14. G. Kulka - 9 (1/2)

23. M. Kolenda - 18 (3/4)

42. M. Ponitka - 9 (0/5)

---

2. S. Piper Jr - 8 (0/2)

4. M. Wieluński - 0 (0/0)

6. F. Maciejewski - 1 (0/0)

15. A. Linowski - 0 (0/0)

18. R. Cowels III - 17 (5/6)

35. A. Holman -

91. D. Wyka - 8 (0/0)



Zastal Zielona Góra: [punkty, (celne za trzy)]

8. N. Musić - 16 (3/6)

25. J. Wójcik - 12 (0/2)

32. G. Groselle - 7 (0/0)

41. A. Lewandowski - 11 (1/3)

77. M. Woroniecki - 2 (0/7)

---

1. M. Kaczmarek -

11. P. Kikowski - 15 (3/6)

14. J. Kunc -

21. M. Pluta - 5 (1/4)

22. M. Kołodziej - 4 (0/2)



