Urban: Zawszę będę dobrze życzyć Legii

Piątek, 22 września 2023 r. 16:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, GórnikTV

- Nasze nastawienie przed tym spotkaniem jest bardzo dobre, nie może być inne. Ostatnio rzeczywiście rozegraliśmy ważny mecz dla naszych kibiców, ale i dla nas jako zespołu - derby Górnego Śląska, które wygraliśmy. W niedzielę możemy się spodziewać dobrego, a może nawet bardzo dobrego widowiska. W ostatnich latach mecze pomiędzy obiema ekipami były ciekawe, obfitowały w wiele sytuacji i bramek. Należy się spodziewać świetnego spotkania - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Górnika Zabrze, Jan Urban.









- Nie mogę zakłamywać rzeczywistości i mówię, że zawsze będę dobrze życzyć Legii. W Warszawie dostałem pierwszą szansę na trenowanie ekstraklasowej drużyny. Właśnie tam ukształtowałem się jako trener w jakiś sposób. Dziś jestem jednak po drugiej stronie barykady i zrobimy wszystko, by zagrać z Legią jak najlepsze spotkanie i wygrać. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe zadanie, bo "Wojskowi" od dawna nie przegrali na własnym boisku. Natomiast kiedy dany zespół gra w europejskich pucharach, to po takich spotkaniach często zdarzają się niespodzianki. Tak jak byliśmy faworytem w derbach z Ruchem Chorzów, tak w tym meczu to Legia nim będzie. Oni muszą, my możemy.



- Legia może być lekko zmęczona po czwartkowym spotkaniu w Europie. Jednak takie zespoły, które chcą grać w europejskich pucharach, w ich grupie, z reguły mają szerokie kadry, do grania na trzech frontach. Warszawiacy takową posiadają. Nie jest to na pewno łatwa sytuacja. Sam miałem okazję prowadzić drużynę w takich momentach, czy to w Legii, czy Lechu Poznań. Gra co trzy dni do świąt Bożego Narodzenia nie jest to łatwą sprawą. Często te drużyny tracą w lidze dużo punktów.



- Powiedziałbym, że nasza sytuacja kadrowa wygląda dobrze. Bez zmian w stosunku do ostatniego spotkania. Mamy praktycznie wszystkich zawodników do dyspozycji, poza Filipe Nascimento, który od dłuższego czasu jest w fazie odbudowy. Pod tym względem na pewno nie mamy problemów.