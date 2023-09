Sprzedaż biletów na mecze Ligi Konferencji Europy

Komentarze (29)

+ dodaj komentarz

dodaj

LTMiak - 11 godzin temu, *.netfala.pl biletów na stronie brak' tylko Silver i Gold około 500 szt. A licznik sprzedanych biletów pokazuje 26300 sprzedanych z 29750 dostępnych. Ja się więc pytam GDZIE JEST POZOSTAŁE 3000 BILETÓW????? odpowiedz

Ja - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @LTMiak: na buforach i w sektorze gości :) odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 15 godzin temu, *.btcentralplus.com Angle sie chwala ze latwo kupili bilety na sektory kibicow Legii. odpowiedz

Saaas - 10 godzin temu, *.jmdi.pl @MIODUSKI OUT !!!!!: Faktycznie to powód odejścia Mioduskiego. Puknij się idioto. odpowiedz

Bent(L)ey - 18.09.2023 / 15:19, *.net.pl Posiadam pakiet na LKE i niechcacy wzialem na karte a nie wiem gdzie ona aktualnie jest a do Warszawy mam daleko i planuje przyjechac na krotko przed mecze. Czy orientuje sie ktos jak zmienic to na bilet w PDF. Jest opcja przeksztalc w bilet w system ale boje sie ze cos sie zj...ie i bedzie problem.

odpowiedz

borLegia - 18.09.2023 / 15:47, *.181.43 @Bent(L)ey: jak się boisz to dzwoń/pisz maila na POK są super pomocni odpowiedz

Stefan - 18.09.2023 / 18:59, *.chello.pl @Bent(L)ey: Idź zrób nową kartę to Ci nabija pakiet odpowiedz

Wujo dobra rada - 18.09.2023 / 23:08, *.216.64 @Bent(L)ey: musisz kupić jeszcze raz odpowiedz

Najspokojnie - 19.09.2023 / 06:02, *.t-mobile.pl @Bent(L)ey: Na spokojnie. Na luzie przyjedź wcześniej. Pójdź do POK. Wydrukują ci bilet papierowy ???? odpowiedz

Pawełek - 18.09.2023 / 15:10, *.netfala.pl Czy będą koszulki z oprawą Legioland? To była mega super oprawa, a koszulki pewnie rozchodziłyby się jak ciepłe bułeczki :-) odpowiedz

Norbercik - 18.09.2023 / 15:14, *.40.63 @Pawełek: Władeczku drogi, nie będzie takich koszulek bo by trzeba zapłacić miliony monet Panu Lego z Danii. odpowiedz

Rr - 18.09.2023 / 17:25, *.centertel.pl @Pawełek: mają być odpowiedz

Lukasz_Legia - 18.09.2023 / 14:44, *.play-internet.pl A czy coś wiadomo o koszulkach Legii miały być we wrześniu ? odpowiedz

Zdzicho - 18.09.2023 / 13:54, *.tpnet.pl Zamiast wszystko sprzedac w pakietach to sie pierdziela w pojedyncze mecze odpowiedz

Wyrwikufel - 18.09.2023 / 14:02, *.netfala.pl @Zdzicho: Nie każdy ma możliwość przyjechania na każdy mecz. Są kibice przyjeżdżający z różnych stron Polski. odpowiedz

Chciwy jak Miodulski - 18.09.2023 / 15:12, *.217.129 @Zdzicho: Miodulski doji ile wlezie - pojedyncze bilety jeszcze droższe niż drogie pakiety. odpowiedz

Tom - 18.09.2023 / 15:28, *.com.pl @Chciwy jak Miodulski: a co ma Ciebie za darmo wpuścić ???? :D:D:D. Będzie komplet na każdym meczu wiec Twój płacz o kant stołu potłuc. Kupując bilet wspierasz klub, ale widzę że najlepiej wejść na mecz za 30 zł, o kupieniu na stadionie czegokolwiek nie wspomnę. Zawsze mam bekę z takich "kibiców"........ :):):) odpowiedz

Ded - 18.09.2023 / 17:29, *.plus.pl @Chciwy jak Miodulski: Chciwy?

Gdyby nie daro Żyleta byłaby zamknięta już na Aston Ville, a tak doping będzie na pełnej k....e. Wiaodmo że to on dzwonił żeby to było w zawieszeniu. odpowiedz

Peter - 18.09.2023 / 19:27, *.vectranet.pl @Tom: Są ludzie którzy niestety muszą liczyć się z każdym groszem. Osobiście nigdy niczego nie kupiłem na stadionie gdyż jest dla mnie zdecydowanie za drogo. odpowiedz

13 - 18.09.2023 / 20:29, *.122.9 @Peter: Za drogo to nie kupuj, proste, nie każdego stać. Ale nie musisz tutaj płakać, też proste. A jeżeli chodzi o to skąd przyjeżdżają kibice Legii, to osobiście moja ekipa zjeżdża się np Islandia, USA, połowa Europy... Żeby być z Wami i zapier_ na całe gardło!!! Legia, Legia Warszawa, Legia, Legia Warszawa! Pozdrówka. A, rzeczywiście to Darek dzwonił. Ale najpierw zadzwonił do Starucha i zapytał czy może nie być flar na Aston Villi. Oby się dogadali. odpowiedz

Jas - 18.09.2023 / 21:24, *.tpnet.pl @Tom: brawo :))



Do "chciwy jak" skontaktuj się z pok, może dostaniesz za free loze na wszystkie mecze. odpowiedz

Peter - 19.09.2023 / 05:19, *.vectranet.pl @13: Ja tylko stwierdzam fakt. Nie każdy mieszkaniec Warszawy pracuje w korporacji i zarabia 10.000 miesięcznie. Jest drogo, ponieważ ogólnie drogo jest obecnie wszędzie odpowiedz

Michu - 22 godziny temu, *.chello.pl @Chciwy jak Miodulski:



Brawo, odkryles wlasnie, ze przy kupnie "hurtem" cena jest niższa...

Zauwazyles, ze kupując karnet na cały sezon tez jest taniej niż kupno pojedynczych biletów na lazdy mecz czy tylko na LKE zwróciłeś uwagę?



Skad takie dzbany się biorą.... odpowiedz

Zbieciu - 18.09.2023 / 13:45, *.chello.pl A na stronie Legia.com jest info ze sprzesaz otwarta na pojedyncze bilety od środy god.z 11:00. Wy piszecie ze od wtorku godz. 10:00

To jak to w końcu jest? odpowiedz

zorientowany - 18.09.2023 / 13:52, *.139.5 @Zbieciu: od g. 12 odpowiedz

Chciwy jak Miodulski - 18.09.2023 / 13:15, *.98.162 Miodulski przyuważył że pakiety dobrze idą to zamknął sprzedaż i jeszcze chce wydoić kibiców na pojedynczych biletach. Jeszcze się przejedzie chciwus jak dostaniemy w czapkę w pierwszych trzech meczach i mecze że Żninskim i Alkmar będą o nic. odpowiedz

Krzysiek - 18.09.2023 / 13:21, *.vectranet.pl @Chciwy jak Miodulski:

od początku było powiedziane że 16000 idzie do sprzedaży pakietów więc nie pier...l głupot. odpowiedz

Nemo - 18.09.2023 / 13:38, *.play-internet.pl @Chciwy jak Miodulski: MIODUSKI NIE MIODULSKI jak już. odpowiedz

Sektor 200 - 18.09.2023 / 13:41, *.play-internet.pl @Chciwy jak Miodulski:

Myślisz że jesteś zabawny ? A wyszedłeś na internetowego napinacza który nigdy nie będzie na stadionie odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.