20-21.09: Rozkład jazdy

W czwartek o 18:45 przy Łazienkowskiej piłkarze Legii rozegrają pierwsze spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Na trybunach pojawi się komplet publiczności i ok. 1700 kibiców z Anglii. W środę nasze młodzieżowe zespoły zagrają swoje mecze, w tym drużyna do lat 15 zagra w Siedlcach sparing z reprezentacją Polski U-15. Rozkład jazdy: 20.09 g. 11:00 Reprezentacja Polski U15 - Legia Warszawa U-15 [Siedlce] 20.09 g. 18:00 SEMP Ursynów U10 - Legia Warszawa U10 [LTC 7] 20.09 g. 18:30 Naprzód Zielonki 09 - Legia LSS U15 [Zielonki-Parcela, ul. Południowa 2] 20.09 g. 19:00 Legia Warszawa U11 - Delta Warszawa 13[LTC 6] 21.09 g. 18:45 Legia Warszawa - Aston Villa

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.