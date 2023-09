Koszykówka

Jankowski o celach na sezon, transferach i nowej hali

Poniedziałek, 18 września 2023 r. 18:44 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Gościem "Magazynu Sportowego" w Radiu Dla Ciebie był Jarosław Jankowski, przewodniczący rady nadzorczej i współwłaściciel koszykarskiej Legii, który wypowiedział się na temat celów na nadchodzący sezon 2023/24, klubowego budżetu, zmian w składzie, czy budowie hali dla Legii na terenie Skry.









Cel

- Legia co roku chce iść na mistrza - taki jest nasz cel przystępując do rozgrywek. Zawsze stawiamy sobie najwyższe cele, a jak będzie, to już życie nas zweryfikuje.



Wzmocnienia

- Głównym założeniem tego okienka transferowego było to, by wzmocnić polską rotację, bo ona odgrywa ważną rolę. A liczba polskich zawodników, którzy odgrywają ważne role jest ograniczona. To był nasz cel numer jeden i wydaje się, że udało się nam go osiągnąć. (...) To, że Marcel Ponitka znalazł się u nas nie jest dziełem przypadku. Rozmawiałem z nim zaraz po ostatnim sezonie. Wtedy robiliśmy pierwsze podejście, czasami takie rzeczy muszą chwilę potrwać. Bardzo się cieszę, że udało się go ściągnąć do Legii. Marcel ma kontrakt na cały sezon, bez buy-outu i zapewniam, że do czerwca będzie naszym zawodnikiem. Negocjacje przebiegały sprawnie, jedynym utrudnieniem były... problemy Marcela z zasięgiem, kiedy finalizowaliśmy rozmowy.



Budżet

- Budżet na nachodzący sezon jest porównywalny do tego na ostatni sezon. On też zmienia się w trakcie rozgrywek. W zeszłym roku sprzedaliśmy Raya McCalluma, dzięki czemu dodatkowe pieniądze mogliśmy przeznaczyć na ściągnięcie Kyle'a Vinalesa. Budżet koszykarskiej Legii jako całej spółki to 11,5 miliona złotych - tak było w poprzednim sezonie. Na zawodników, zależy jak to liczyć - bo są pensje, prowizje, samoloty, mieszkania, samochody itp., przeznaczana jest trochę mniej niż połowa tej kwoty.



Schenk

- Kuba nie jest naszym zawodnikiem, jest dzisiaj w Anwilu Włocławek. Sytuacja była trudna. Każdy nasz kontrakt jest uzależniony od przejścia badań medycznych. Wszyscy zawodnicy przechodzą 2-3 dniowe testy i badania, na podstawie których sprawdzamy ich zdolność do gry w koszykówkę. Raz na 2-3 lata zdarza się, że ktoś nie przechodzi tych testów. Dotychczas byli to tylko zawodnicy z USA. Kuby kontrakt z tego powodu nie wszedł w życie, i on później szukał sobie miejsca we Włoszech, a obecnie podpisał 2-miesięczny kontrakt z Anwilem z uwagi na kontuzję Kamila Łączyńskiego. Pomimo tego, że nasze drogi się rozeszły, to bardzo kibicujemy Kubie, i życzymy mu dużo zdrowia.



Hala

- Dziś jest wybrany projektant nowej hali na Skrze po konkursie, który trwał blisko rok, w którym również uczestniczyliśmy jako głos ekspercko-doradczy. Obecnie finalizowane jest podpisanie umowy z projektantem, a w przyszłym roku ma oddać gotowy projekt, który będzie podstawą do rozpisania przetargu na budowę hali. Myślę, że rok 2027 to będzie ten, w którym koszykarska Legia powinna zagrać swój pierwszy mecz w nowej hali. (...) Będzie to hala miejska dla warszawskiego sportu, ale będzie to hala domowa dla Legia kosz. Ta hala nie będzie w stanie pomieścić 3-4 drużyn, które będą tam trenowały i grały, bo to jest niemożliwe logistycznie i terminowo w żaden sposób. Jest przewidziana, by grać tam ważniejsze mecze siatkówki w europejskich pucharach. Nasz sukces w postaci wicemistrzostwa Polski był bodźcem, po którym budowa nowej hali została ogłoszona, o czym nie można zapominać.



Europejskie puchary

- Jeżeli awansujemy do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to naszym celem będzie wyjście z tej grupy - by zrobić krok do przodu względem ostatniego sezonu. W FIBA Europe Cup to rozgrywki, w których zarówno można odpaść w pierwszej rundzie, jak i dojść do finału.