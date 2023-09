785 kibiców Legii stawiło się w sobotni wieczór w Gliwicach, by wspierać swoją drużynę w ligowym meczu z Piastem. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem. Fotoreportaż z meczu - 73 zdjęcia Woytka

Piotr (L) - 21 godzin temu, *.orange.pl Wyjazd był mega zaj... ????????????Atmosfera mega na trybunach a potem na powrocie zabawa w specjalu auuuuu już nie mogę się doczekać kolejnego wyjazdu. A jakie były pielgrzymki ludzi jak z dworca do stadionu był nasz przemarsz to ludzie nagrywali nas odpowiedz

Dedi - 18.09.2023 / 17:25, *.plus.pl To co Legia robi nasza pod względem dopingu w tym sezonie to miazgaaaa, coś niesamowitego, panowie z Żylety rozwalają system, są zwarci bardzo głośni i jeżdżą za Legią nawet do dalekich Odrobasów. Pięknie ja się kłaniam. L odpowiedz

Pawełek - 18.09.2023 / 16:08, *.netfala.pl Fajnie było słychać doping Legii w TV. Brawo! odpowiedz

