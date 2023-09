BCL: Legia Warszawa 70-59 Fribourg Olympic

+ dodaj komentarz

dobry mecz w naszym wykonaniu, ogladalem od drugiej kwarty. Ponitka, Kolenda takich Polakow chcialem w Legii i takich mam:) dobrze ze Schenk nie przyszedl bo poziomem jednak nie dorowuje tym dwóm. Holmanowi wpadly trojki w koncu. Vitalowi niestety dalej trojki nie wpadaja i troche to dziwi. Vital niskawy ale sprytny. Show pipes junior krotko gralz ale chybs tez cos nie cos potrafi. Swietny Sobin. Zdecydowanie bardziej ruchliwy od grosella i nie dajacy sie faulowac i mniej spanikowany. Takze jak tak bedzie rzucal i unikal fauli to wolnych rzucac nie bedzie musial. Swietna wspolpraca bialoskorych, ponitka z sobinem z wyką. Na prawde dobrze to wyglada. Czadnoskorzy bardziej egoistycznie. Jak druzyna sie zgra to mysle ze w Polsce nikt nie podskoczy.

Co do druzyny rywali, dobra druzyna, potrafila momentami zaskoczyc nas, sedziowie troche gwizdali dla nich wiecej fauli itd. Chyba nawet celowo bo na koniec meczu jak juz bylo wiadomo ze przegraja to wtedy nagle dla nas kilka fauli odgwizdali. Nie bedzie juz latwych meczow pewnie, ten byl najlatwiejszy. Polfinal mysle ze jakos przejdziemy a w finale to juz na dwoje babka wrozyla.

