Komplet na stadionie! Gdzie obejrzeć mecz Legia - Aston Villa?

W czwartek Legia Warszawa sprzedała ostatnie wejściówki na mecz z Aston Villą. Spotkanie obejrzy więc komplet 29 tysięcy fanów, w tym 1700 z Birmingham. Ci, którzy nie wybierają się na Łazienkowską, mecz będą mogli obejrzeć TVP Sport, na stronie www.sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na platformie viaplay.pl. Początek zaplanowano na godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! , a także na wszystkie materiały pomeczowe. KURSY NA LEGIA - ASTON VILLA FORTUNA: 1 6.1 X 4.6 2 1.53

Ka(L)i z Ba(L)i - 3 godziny temu, *.164.215 Na silverach jest jeszcze trochę wolnych miejsc odpowiedz

Walerek - 4 godziny temu, *.netfala.pl Stadion powinien mieć kilka tysięcy więcej miejsc. Ten już się robi za mały dla Legii. odpowiedz

Alan - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Walerek:



Stadion jest optymalny. Zresztą główne mecze mamy w ekstraklasie a tu pod względem frekwencji jest dobrze jak jesteśmy w czołówce jak niżej to już gorzej. odpowiedz

Sebix - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Jest ktoś kto nie da rady być i odstąpi bilet? odpowiedz

