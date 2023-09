Komentarze (65)

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl Tak jak pisałem tydzień temu - Liverpool wygrał z AV, to Legia też musi z AV wygrać

Bravo, choć AV zbyt łatwo te oba gole strzeliła. odpowiedz

WdW - 5 godzin temu, *.206.240 w drugim meczu Zrinjski przegrywał 0-3 z AZ a teraz wygrywa 4-3:))) odpowiedz

Gl - 5 godzin temu, *.80.164 Pilnie bramkarza!! odpowiedz

KLanik - 4 godziny temu, *.chello.pl @Gl:Wybronił i tak kilka setek! odpowiedz

Robin(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl PAN PIŁKARZ MUCI!!!!!!

MIERNOTA TOBIASZEK!!!!! odpowiedz

To prawda - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Robin(L) : i jeszcze Pan Wszołek odpowiedz

Kibic Rembertów - 5 godzin temu, *.0.0 @To prawda : każdy moze zagrać słabszy lub lepszy mecz ale Ci dwaj to Panowie, a Tobiaszek to chłopiec w krótkich spodenkach w piaskownicy. Muciego po sezonie stracimy... niestety odpowiedz

To prawda - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Kibic Rembertów: tak. Niestety masz rację i to w pełni. odpowiedz

To prawda - 5 godzin temu, *.centertel.pl Mucii brawo Ty. Brawo ja heh. odpowiedz

fuck ukraine - 5 godzin temu, *.inetia.pl muci jest wart conajmniej 15 milionów euro..wyrasta nam fenomelnalna gwiazda odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Dzisiaj muszę bronić Tobiasza... nie miał nic do powiedzenia przy strzałach AV. Oby teraz Tobiasz wybronił nam dobry wynik. Kiełbasy do góry i golimy frajerów. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Dawać chłopaki po zwycięstwo LEGIA WARSZAWA odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Tobiasz może po przerwie nie wychodzić na boisko. odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl Tobiasz nie miał nic w zasadzie do powiedzenia przy obu bramkach. Nie gramy w PP z Górnikiem Łęczna tylko z Aston Villą, która gra w najlepszej lidze świata. Druga bramka dla Aston to stadiony świata. Pajace, którzy krytykują Kacpra zluzujcie bo tego nie da się czytać. Legia świetna pierwsza połowa. Grać tak dalej!! odpowiedz

singspiel - 4 godziny temu, *.4.149 @Sebo(L) : tam był rykoszet odpowiedz

hellriser - 5 godzin temu, *.chello.pl Transparent "Welcome to the Jungle" to aluzja to kolorowych grup kibicowskich z Birmingham ale tam to bardziej Birmingham City i ich fani Birmingham Zulu Warriors? odpowiedz

Zoltan - 5 godzin temu, *.chello.pl Piłka po rykoszecie w samo okno a wy jedziecie po Tobiaszu... odpowiedz

To prawda - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Zoltan: dyskusja na temat pierwszej bramki odpowiedz

Szpic - 5 godzin temu, *.chello.pl Najgorszy w Legii nie Tobiasz a Pankov, chyba wygrał tylko 1 pojedynek, niemiłosiernie ogrywany przez przeciwników. odpowiedz

LEGIONISTA - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Szpic: gościu proponuję zmienić telewizor.

Pankov zagrał bardzo dobry mecz. Albo oglądałeś jakiś inny bo nie z pewnością Legia - AV odpowiedz

curragh - 4 godziny temu, *.4.149 @LEGIONISTA : w Legii trudno kogoś krytykować odpowiedz

Josue obudz sie w II pol.... - 5 godzin temu, *.getfiber.pl mocna kawa i do przodu odpowiedz

Robin(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Kiedy trener zrozumie że ta miernota nie powinna bronić z 1 w Legii.

Co leci w światło to w sieci

Równie dobrze możemy grać bez bramkarza bo ta miernota nie pomaga wcale odpowiedz

Robin(L) - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Ta miernota w bramce znowu rozgrywa mecz na swoim standardowym poziomie

Promuje się jak.......

odpowiedz

Pusia - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo ręcznik Kacperek! Co leci w bramkę to wpada odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Już dawno nie widziałem tak dobrze i tak odważnie grającej polskiej drużyny z tak klasowym przeciwnikiem. Oby tak dalej, oby do końca. Brawo Kosta, brawo zespół. I nie tracić głupich bramek, cholerka. Bo już remis... odpowiedz

77/82 - 6 godzin temu, *.chello.pl Gramy bez bramkarza. odpowiedz

To prawda - 5 godzin temu, *.centertel.pl @77/82: masz rację odpowiedz

Guny - 6 godzin temu, *.supermedia.pl Meczyk znakomity, ale wystarczy celny strzał I leżymy:/ odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Tobiasz ręcznik odpowiedz

Cudny Zenon - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Wielkie piwo dla Wszołka, odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Wszołek podaje i Muci strzela na 2-1. Meczyk niezły! odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl W każdym razie chłopaki grają na dobrym poziomie. Brawo panowie. odpowiedz

Cudny Zenon - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Trzeba mieć nadzieję, że Legia znajdzie bramkarza na miarę wielkości tego klubu, kogoś takiego jak Władek Grotyński lub Jacek Kazimierski. odpowiedz

Arek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Gual i Tobiasz :/ odpowiedz

UFFA - 6 godzin temu, *.getfiber.pl @Arek: Obaj na alledrogo bez ceny minimalnej

Wieczysta czeka z zakupami.....

odpowiedz

Byniu - 6 godzin temu, *.vectranet.pl szkoda bo piłka powinna być zbita do boku przez bramkarza a Kacper ją podbił jak piłkę do siatkówki do góry na głowę anglika. Typowy błąd techniczny w rzemiośle bramkarskim odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Byniu : tyle tylko ze anglik walnal jakby mial Czarnobyl w kopycie. Tobiasz mogl oczywiscie zachowac sie lepiej, ale bym go akurat przy tym strzale za bardzo nie obwinial. odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Moim zdaniem zrobił błąd. Zamiast podbijać w górę, powinien przenieść na poprzeczką. Zabrakło doświadczenia i ogrania na tym poziomie. Chwała mu za to, co zrobił broniąc karne i za kilka interwencji. Ale jest na dorobku i się uczy. Pytanie, czy w takich meczach nie powinien grać ktoś bardziej doświadczony. odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek : zupelnie sie zgadzam, ale wydaje mi sie ze bylo to spowodowane atomowym uderzeniem anglika. tbiaszowi po prostu wygielo palce.

swoja droga nie raz to widywalem, po drugiej stronie siatki ;-) odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Masz rację, ale wygięło palce, bo próbował bronić to kopyto, w przedziwny sposób. Niech się chłopak uczy. Kiedyś musi. Kiedyś obroniłem podobne kopyto. Wystawiłem intuicyjnie pieść i przeniosłem nad poprzeczką. Gość nie był w stanie uwierzyć, że nie wpadło. Dziadek też kiedyś był młody i grał na murawie:) odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek : Ty i ja gralismy tak dawno temu ze nawet tecza wtedy byla czarno-biala :-)) odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: Tęcza to tęcza. Zawsze była, jest i będzie taka sama. Grałem w Drukarzu, Varsovii. A złoty medal zdobyłem, grając w rozgrywkach...międzyszkolnych szkół średnich:) Ale który to był rok.... Nie pamiętam:)) odpowiedz

Krzeszczu - 5 godzin temu, *.bredband2.com @Leśny Dziadek : tym bardziej szkoda ze cie nie bylo w Warszawie 3 tygodnie temu. Sporo bysmy obgadali i pewnie "przeszli na TY" ;-)) Albo Zywiec, tez dobre :) odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Krzeszczu: ,,Ty,, lepsze:) odpowiedz

Joker - 6 godzin temu, *.chello.pl Kibiców AV nie słychać, a mieli nas zagłuszyć. Legio na nich! odpowiedz

Leśny Dziadek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Robicie krzywdę Tobiaszowi. To nie jest w tym momencie bramkarz na grę w pucharach. odpowiedz

To ja - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek : krzywdę mu robią pseudo eksperci.ma chłopak talent,jak mu sodowa nie odbije,będzie ok. odpowiedz

Leśny Dziadek - 55 minut temu, *.orange.pl @To ja: Zawsze są dwie szkoły - otwocka i falenicka. Z dzisiejszego dnia warto zapamiętać bardzo dobrą grę całego Zespołu. odpowiedz

Pawel - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Choćbyś nie wiadomo jak się starał, nic nie zrobisz jak taki leszcz stoi w bramce. Kij od sztotki by to obronił odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Już 1-1 odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com Brawo Wszolek! Swietna akcja, swietne otwarcie! odpowiedz

Krzeszczu - 6 godzin temu, *.bredband2.com @Krzeszczu: o w morde, no to sie od razu yeeb lo. odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Kun asysta Wszołek brameczka. Pięknie! odpowiedz

KLanik - 6 godzin temu, *.chello.pl Czterech Polaków w Legii i czterech białych w AV. Będzie dobrze. odpowiedz

Jurek - 6 godzin temu, *.net.pl Forza Legia!!! odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Burch ... Ribeiro

Wszołek ... Slisz ... Elitim ... Baku

Josue ... Gual ... Muci

LEGIA Mistrz !!! odpowiedz

singspiel - 6 godzin temu, *.4.149 @MonsteR (L) Miłkowice: przecież skład jest znany... odpowiedz

Atmosferić - 7 godzin temu, *.orange.pl Nie ma zbyt większych szanse - nawet z ich rezerwami - wynik od 0-3 wzwyż. Mój typ 0-4. odpowiedz

zp - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Atmosferić: pobite gary odpowiedz

singspiel - 7 godzin temu, *.4.149 angole z pięcioma rezerwowymi. oby ich ta chytrość zgubiła odpowiedz

Tre - 7 godzin temu, *.centertel.pl Kapuadi na srodku moze byc wesolo odpowiedz

... - 7 godzin temu, *.wtnet.de W końcu Mucii i Gual w pierwszym składzie od początku. Ciekaw jestem ich współpracy. Po wygrana,po 3pkt panowie. odpowiedz

antek - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl @...: Tak tylko obrony nie ma odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Oby Gual nie grał odpowiedz

