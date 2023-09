Konferencja pomeczowa

Emery: Grało nam się ciężko

Czwartek, 21 września 2023 r. 21:38 Fumen, źródło: Legionisci.com

Unai Emery (trener Aston Villi): Czy atmosfera miała wpływ na postawę na boisku? Wiedzieliśmy przed meczem, jaka będzie atmosfera i wiedzieliśmy, jak się przygotować do meczu, na którym będzie stadion pełen kibiców. Zwykle ciężko się gra przy Łazienkowskiej. Analizowałem 27 meczów rozgrywanych w Warszawie i były one trudne dla rywali. Dość powiedzieć, że Legia przegrała tylko raz, a wygrała 21 albo 22 razy. To pokazuje, jak bardzo jest zmotywowana jest drużyna, gdy ma wsparcie trybun. To się ziściło. Grało nam się ciężko, a Legia zaprezentowała się z bardzo dobrej strony.