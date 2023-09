Skrót meczu z Aston Villą

TRZECI GOL LEGII!! SZALEŃSTWO W WARSZAWIE ???? Ależ to zrobił Muci! Wściekły Unai Emery #LEGAVL pic.twitter.com/73XFZHBRm4

Co za mecz w Warszawie! Aston Villa znowu wyrównuje. Ależ pech Pawła Wszołka #LEGAVL

Legia Warszawa prowadzi 2:1 z Aston Villą. To się dzieje ???? Kolejna kapitalna akcja! Muci daje prowadzenie!

Legia Warszawa wygrała 3-2 z Aston Villą w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W pierwszej połowie gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie za sprawą bramek Pawła Wszoła i Ernesta Muciego, ale rywale wyrównywali za każdym razem. Jednak po zmianie stron Ernest Muci podwyższył na 3-2 i tym samym ustalił wynik spotkania. Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu. Skrót meczu Legia Warszawa - Aston Villa

E - 2 godziny temu, *.vectranet.pl dla takich chwil się żyje !

(L)

!!! L !!! - 3 godziny temu, *.orange.pl Co tu komentować. Brawa trzeba bić !!! :) odpowiedz

