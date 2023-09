Komentarze (84)

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jesteś choć trochę świadomym kibicem Legii = nienawidzisz probierza. Tyle w temacie. Dla mnie w tej chwili reprezentacja Polski nie istnieje. Dopóki ten dzban nie wyleci nie oglądam żadnego meczu. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Dramat. Papszun odmowil ?? odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.orangecustomers.net Wracamy do polskiej myśli szkoleniowej.Dno dna,a jest przecież kasa na zatrudnienie naprawdę trenera z najwyższej półki. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Fornalik II odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Miasto dupiarza Rafałka: podbijam Jerzy Engel,ponoć był gotowy objąć kadrę. odpowiedz

Krzeszczu - 4 godziny temu, *.tele2.se No to sie porobilo.

Marek Papszun to madry chlop, swietny trener (klubowy!), wiec chyba raczej dobrze ze sie w to szambo nie wpakowal. Bo by sobie poprostu totalnie zyee bal reputacje.



Michal Probierz, z radosci pewnie sobie pye.....dolna whiskacza. Ale kogo on powola? Bo starych slowakow raczej nie wolno. Moze wpadnie na jakis pomysl podlewajac drzewko.



A co do samej repeeentacji (jak mawial inny selekcjoner) pewnie bedzie to dosrodkowia next level. Bez starych slowakow.



Zaiste dozylismy interesujacych czasow... odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.237.195 @Krzeszczu: Kabaretu ciąg dalszy. Mnie to nie dziwi, bo z "kolesiostwem" spotykam się na co dzień i żadnego mądrego ruchu po prezesie "disko polo" sie nie spodziewałem. Wyszło, jak zawsze.



Szkoda tylko kolejnego straconego czasu. W Polsce to jednak norma.



I pomyśleć, że swojego czasu chciał u nas pracować Petkovic.......



Pozdrawiam Kolegę serdecznie. odpowiedz

speed - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @Wolfik: I jeszcze te śmieszne teksty w stylu: że musi to być Polak. Najlepiej Sydney Pollack. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @Wolfik: Panowie, nic nowego nie napiszę. Nic, czego nie wiecie, od dawna, ale...

Na arenie PZPN stanął kolejny.....(wpiszcie, co chcecie). W tle słychać bardzo, ale to bardzo "ambitną" muzykę...disco polo.

W tej organizacji rządzą tzw. baronowie, którzy pociągaja za sznurki.

Ci ludzie nie dopuszczą NIKOGO, kto jest poza "układem".

Można lubić, bądź nie lubić Marka Papszuna. To, co odstawił w finale P.P. zniechęciło mnie trochę do niego, jako człowieka.

Papiery na trenowanie ma na pewno. Oczywiście można z tym dyskutować.

Ale z niczego, zbudował bardzo dobry team, na odpowiednim poziomie i z odpowiednią mentalnością. Taktyka, przygotowanie fizyczne, rozwijanie graczy indywidualnie itp. itd.

Gość ma SWOJE ZDANIE i tu leży przyczyna braku objęcia repry.

Probierz też niby ma, ale nie potrafi odpowiednio się komunikować.

Allle... chciałbym jednego - żeby wziął się za Lewego.

Bo ja już mam dość opinii, że to jest człowiek, bez którego w ogóle nie będzie reprezentacji, ba, nawet życia w Polsce, Europie, na świecie...A może i w galaktyce.

Otwierasz mieszkanie - Lewy, otwierasz lodówkę - Lewy, sięgasz po parówki - Lewy, skorzystać z wc, podnosisz klapę - Lewy.

Tak, to dobry zawodnik, ale można sie od dawna porzygać, widząc . słysząc to nazwisko.

Mam wywalone na to, ile on ma kasy, nie o to chodzi.

Ale nie róbmy z kogoś wielkiego trzynastego, bo to śmieszne i żałosne zarazem.

A generalnie to do zaorania jest cały związek, tylko kto i w jaki sposób ma / może to zrobić?

"Układ (jest) zamknięty"... odpowiedz

Antykłamca - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Leśny Dziadek: Cytat - "Ci ludzie nie dopuszczą NIKOGO, kto jest poza "układem". Czyli rozumiem, że Santos był w "układzie"? Sousa pewnie też? Nie wszystko co piszesz jest prawdą. odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @Krzeszczu: O Papszunie naprawdę nic nie wiemy.Wybił się na jednym klubie ktory prowadził od chyba trzeciej ligi.Jak jest taki dobry to dlaczego uciekł teraz od Rakowa i dlaczego nie ma teraz roboty? odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Antykłamca: Nie zrozumiełeś mojej uwagi. Nie chodzi mi o trenerów... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @MarioL : Tutaj nie chodzi o Papszuna czy Probierza tak naprawdę. Tylko to, w jaki sposób i jakich trenerów się wybiera. I czym sie to kończy... odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @Wolfik: @Lesny Dziadek:

Pare dni temu pod innym artykulem napisalem, hmmmm, moja mala teze.

Pozwolcie ze ja jeszcze raz tu przytocze. Moze wyjsc kulawo bo bedzie to taki copy - paste, ale chyba zalapiecie o co mi chodzi:



"Reprezentacja stoi nie tylko na rozdrozu, ale takze przed mega historyczna szansa. Szansa zeby caly ten betonowy bajzel wywalic do kibla i zaczac od (prawie) nowa. Ale pzpn musi sobie zadc pytanie: jaki jest teraz cel? Patrzec krotko czy dlugoterminowo?

Moim skromnym zdaniem glowny cel powinien byc jeden: MS za 3 lata.

Nastepny selekcjoner, kimkolwiek by nie byl, powinien miec wlasnie za zadanie turniej za 3 lata (do ME pewnie i tak sie dostaniemy wiec kasa do pzpn i tak wpadnie).

Powinien wyczyscic cale to podstarzale drewno ktore jest bez ambicji, zmeczone, ma generalnie wy-yeebane, a dla ktorego licza sie tylko premie.

Powinien zebrac grupe pilkarzy nie tylko z ambicjami, ale ktorzy swoj prajm (prime wiekowy) beda mieli za 3 lata! A nie w poprzednim sezonie. Bo kiedys tam zagrali fajnie w sevilli, bvb czy palili fajki w juventusie.

Teraz zebrac taka ekipe. I grac nimi przez kolejne 3 lata. Konsekwentnie.

Tak mozna cos zbudowac ale trzeba tego chciec, miec plan no i pare sporych cojones.

Ale co ja tam wiem..."



No i tak na sam koniec, cytujac Szanownego Kolege Jerza z Potoku: Serdecznosci odpowiedz

MarioL - 1 godzinę temu, *.wanadoo.fr @Leśny Dziadek: skończy się tak jak zawsze. odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @MarioL : I wlasnie w tym caly sek! Papszun poprowadzil ten klub, od jakiegos tam trzecioligowca do Pucharu Polski i do Mistrza Polski. On ten klub/druzyne budowal, budowal az zbudowal. I wygral puchar i mistrza.

Jest to nie male osiagniecie i niedocenianie tego lub tez poniekad "zanizanie" (sorry, brak mi lepszego okreslenia) jest samo w sobie malostkowe. No i brak w tym szacunku.

A dlaczego Papszun nadal bez klubu? Nie wiem. Ale gdybym chcial zgadywac (a i sam tak wielokrotnie powtarzal) to chce/chcial odpoczac, i wcale mu sie do nastepnego kluby nie spieszy. Czeka zapewne na odpowiednia oferte. Albo jak to sie przyjelo mowic: "projekt".

Pamietajmy ze Papszun odszedl sam, a nie jak to czesto bywa wylecial, i ze jest bez klubu ledwo 2-3 miesiace. Jestem pewny ze jeszcze o nim uslyszymy... odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Krzeszczu: Pozdrowienia serdeczne dla wszystkich Legionistów:) odpowiedz

MarioL - 36 minut temu, *.wanadoo.fr @Krzeszczu: Wlasnie on ten klub budował od 3 ligi.Co by było jakby np. on teraz przeszedł,do Legii?Mozna by go ocenić jakby poprowadził ze 2,3 kluby a nie jeden od niskiej klasy.Dlaczego uciekł teraz z Rakowa?Jeżeli jest teraz na topie to tym bardziej powinien znaleść sobie coś lepszego od Rakowa?Dla mnie jest za dużo szumu o nic. odpowiedz

Krzeszczu - 22 minuty temu, *.bredband2.com @MarioL : Wiesz, ja bardzij wole, i szanuje/doceniam, trenera ktory przez kilka lat cos budowal, zaczynajac w "Liga Dno" a konczac z pucharem i mistrzem, niz takiego ktory (z roznych powodow) zmienia kluby jak skarpetki.

Papszun, wbrew twojej teorii, z Rakowa nie uciekl, to po pierwsze. To byl proces uzgodniony bodajze pol roku wczesniej, albo nawet i dluzej. Nie za bardzo definiuje sie to na "ucieczke".



Po drugie, rozumiem Papszuna ze wcale mu sie nie spieszy. Gdyby mial panike i cisnienie (wedlug twojej drugiej teori) to pewnie by wzial byle co aby tylko i prowadzil jakis Bumfuck United.

Papszun zbudowal sobie renome i na pewno jakas powazna oferta sie pojawi. Tym bardziej ze juz niedlugo zacznie sie karuzela trenerska, i nie tylko w Ekstraklapie.



Nie lubie sie powtarzac, ale sie powtorze: o Marku Papszunie jeszcze uslyszymy.

odpowiedz

Ziggy - 4 godziny temu, *.autocom.pl czyli co najbliższe dwa turnieje ogląda się w telewizji odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Ziggy: jak chcesz to oglądaj. Dla mnie reprezentacja Polski w tym momencie przestała istnieć. Jedno wybrać chu...owego selekcjonera jak Brzęczek. Wybranie probierza (ha tfu!) to naplucie w twarz wszystkim kibicom Legii. Nie zamierzam oglądać drużyny prowadzonej przez tą szuję. odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Podobno Guilerme i Olisadebe też wyrazili chęc odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Niech powoła Levego....Glika....Krychowiaka.....Zielińskiego .....Pazdana bo jeszcze się rusza i Bońka bo kiedyś zajebiście grał dla JUVE.....a zapomniałem o Grosickim....reszta nie ważna...wymienieni wyżej zrobią robotę

Podobno Sebastian Boenish chętnie by pograł że o Wichniarku nie wspomnę odpowiedz

wojti - 4 godziny temu, *.inetia.pl Fajnie.....koleś od Dico Polo zdecydował za 38 milionów rodaków i wybrał ......pajaca.....zajebiście...... odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.chello.pl @wojti: Pajaca i swojego kumpla. Razem przez kilka lat się ustawią na całe życie. Każdy przytuli po kilka baniek i jeszcze sobie whisky pier.. lną. I to pewnie takie lepsze. Oczywiście na koszt PZPN-u. Bo kto im zabroni? Kto ich sprawdzi? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Darek: Jak to kto? Bóg i historia. To nasze narodowe ulubione kryterium.... odpowiedz

Olomanolo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Spokojnie panowie pierwszy mecz Wyspy Owcze jak wygra to wszyscy okrzykną go zbawcą albo cudotwórcą --- po pierwszym meczu odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Olomanolo :

nie wiadomo grają na wyjeździe; ostatni mecz Probierza z Estonią U21 ledwo ledwo wygrał

a Wyspy Owcze (seniorska ekipa) półka wyżej niż Estonia U21 odpowiedz

Dziadki rzâdzá dalej..,. - 4 godziny temu, *.02.net To koniec marzeń o wybiciu die z ramion ośmiornicy 100 letniej odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.play-internet.pl ciekawe ilu Słowaków powoła odpowiedz

Trampek - 5 godzin temu, *.125.33 Jest pytanie nie " CZY ...? " tylko ... " KIEDY ...? " kolejne "wybory " na ... kolejnego trenera . Na razie pozostają wspomnienia i .. tęsknota za ..REPREZENTACJĄ z 1974r. i jej WIELKIM TRENEREM . odpowiedz

Gotham - 5 godzin temu, *.orange.pl Probierz trenerem i zapewne na następnym zgrupowaniu znowu zobaczymy Krychowiaka,Grosickiego, Lewandowskiego który nadal będzie kapitanem i będzie grał od pierwszej minuty.

Jak na razie zmieniło się tylko to ze mamy trenera który mówi w języku polskim i to jedyna zmiana. odpowiedz

asterix_paranoix - 5 godzin temu, *.aster.pl Koleś kolesia zawsze pociągnie. Nawet dalszym kosztem dawania d*upy przez reprezentację. Po ch*j było brać białostockiego płaczka, który (jak to niektórzy mówią) ma jakieś sukcesy z U-21 ? Niech dalej robi zaplecze dla seniorów a Papszun umiejętnie i konsekwentnie pociskałby dorosłych Panów Piłkarzy. Ale nie-bo po co? Jak mawiał Henio Lermaszewski "jak ktoś komuś coś, to choć niewiele, ale zawsze, a jak nikt nikomu nic, to srał goły na rogu stodoły". I ten wybór to właśnie jest owym "nikt nikomu nic" .Łącznie z tym sraniem. odpowiedz

Simon - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Narcyz, człowiek bez umiejętności samokrytyki, sfochowany za niewygodne pytania, nie umiejący nawet ukryć antypatii klubowych. odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 5 godzin temu, *.inetia.pl @Simon : czyli taki sam jak nasze panienki z repry, nich wprowadza młodych a wywali zfochowane panienki z repry. odpowiedz

Andrzej Strejlau - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Jedyny słuszny wybór. Człowiek o olbrzymim doświadczeniu, znający polską piłkę od podszewki, uczciwy, rzetelny i mający swoje twarde zasady. U niego nie ma "świętych krów". Każdy będzie walczył do upadłego, a jak np. Lewandowskiemu nie będzie chciało się biegać to zostanie odpalony. Nie będzie człapiących Krychowiaków czy egoistów Grosickich. Gdyby kluby prowadzone przez niego miały taki budżet jak ma teraz Raków to jego cv z sukcesami wyglądałoby bardziej okazale. Ze średniakami osiągał dobre wyniki, jakie miałby gdyby prowadził Lecha czy Legię? Przy swojej konsekwencji, pracowitości i solidności jest w stanie z kadrą osiągnąć więcej niż Nawałka. Jego wybór też wszyscy krytykowali i szydzili że "polska myśl szkoleniowa", a poźniej każdy go wielbił za sukcesy. Podobnie będzie z Probierzem, kwestia czasu. Zacznie też stawiać na młodych, na pewno kogoś nowego, utalentowanego odkryje i wyleveluje na wyższy poziom. Nigdy więcej trenerów zagranicznych bo oni mają w d..pie dobro polskiej piłki i nawet normalnego kontaktu z nimi nie ma. Teraz może być już tylko lepiej. odpowiedz

znajca - 5 godzin temu, *.com.pl @Andrzej Strejlau:

Podpisałeś się ważnym nazwiskiem, więc pozwól, że przytoczę kilka faktów:

• Andrzej Strejlau dostał szansę dopiero w 1989, czyli 15 lat po pracy przy boku Kazimierza Górskiego.

• Janusz Wójcik objął reprezentację w 1997 roku, czyli 5 lat po medalu na IO w Barcelonie.

• Franciszek Smuda został selekcjonerem w 2009 roku, czyli 13 lat po sukcesach z Widzewem.

Żaden z w/w niczego z reprezentacją nie osiągnął, ponieważ... ich czas minął. Po prostu.

Osobiście uważam, że jedynym polskim trenerem z jakimikolwiek bieżącymi osiągnięciami jest Papszun.

Ale Kulesza wolał dać fuchę koledze... odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr @znajca:Bardzo konkretny wpis.Pełna zgoda a najbardziej to szkoda Wojcika.Była wtedy naprawdę wielka szansa z nim na osiągniecie jakiegos sukcesu.Ale wiadomo ze on podpadł PZPN i potencjał trenera i młodych zdolnym zawodników w medalem olimpijskim został zmarnowany.Nie zgodzę się co do Papszuna.Jest wielki ciśnienie z nim,ale tak jak napisałem na jednym poście nic nie wiemy o nim.On osiągnął sukces tylko z jednym klubem którego był trenerem kilka lat,Jak jest taki dobry to dlaczego uciekł teraz z Rakowa i dlaczego jest bezrobotny? odpowiedz

13 - 5 godzin temu, *.226.208 Bojkot REPRY. Ch_j wam w d___ patałachy. Kulesza, Frankowski i cała ta zgraja je_ych nierobów. Kto to w ogóle jest Probierz? ,:):):):):):) Ja nie zobaczę, bo robię bojkot, ale Wy zobaczycie gow_a ciąg dalszy... odpowiedz

Robert - 6 godzin temu, *.as51430.net Kto to?

To ten kogucik 1,50m z jagielloni co chciał bić kibiców za to że nic nie osiągnął? odpowiedz

kaktus - 6 godzin temu, *.orange.pl Alkoholowo buraczanego PZPNu ciąg dalszy... odpowiedz

Tutti frutti - 6 godzin temu, *.tvksmp.pl Kolesiostwo i przekręty są ważne dla PZPN, a nie to żeby reprezentacja Polski grała coraz lepiej. Tłuste, przekrętne świnie. odpowiedz

Najgorszy wybor - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Chłop obok chłopa, wulgarny, nieprzyjemny, człowiek ze wsi, nie mający nic wspólnego ze standardami kultury, nie lubiący Legii, ma fobie na temat Legii, bo tu nikt by go nie wziął. No ale chłop do chłopa ciągnie, poleca na dno bardzo szybko, dwóch ziemniaków odpowiedz

Juri - 6 godzin temu, *.centertel.pl Poleje whisky i będą latać jak tralala . odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Legii nie lubi, to de facto działa na naszą korzyść, bo nie będzie nikogo powoływał od nas ;) odpowiedz

grzesiek - 7 godzin temu, *.centertel.pl Lepszy Polak niż zagraniczny. Kluby ktore prowadzil byly zadziwiajaco wysoko, ale skoro znaja się z Kuleszą od lat to możliwe, że to nie była tylko forma sportowa. Ktos ogladal wtedy gre jego klubow jak prowadzil je w ekstraklasie i sie wypowie???

Ja w pucharach raz chyba ogladalem i nie wygladalo to najgorzej. Skoro nie wzieli Papszuna to chyba Probierz jednak cos prezentuje soba. . odpowiedz

coach biedronka - 7 godzin temu, *.stimo.net @grzesiek: Żartujesz w tym kraju to nie wybiera się najlepszych, Papszun siedem lat w Rakowie co roku poprawa gry, co zrobilł pan Probierz w pucharach i do której rundy dotarł. I po co to przeciąganie liny, jeżeli został wybrany ten co miał zostać. Jak Probierz jest lepszy to pokaż wyniki lepsze od Papszuna, czekamy. odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @grzesiek: theBill odpowiedz

bum - 5 godzin temu, *.ukpaperrolls.com @grzesiek:

Ja się wypowiem.

Właśnie jesteś świadkiem tego że liczą się znajomości, kasa i wtyki.

Probierz się nie nadaje. Jego kluby nigdy nie zanotowały żadnego progresu.

Dla mnie PZPN jest skończony.

Jawnie wybrał kolegę i da mu zarobić i wypromuje go jeszcze do saudyjczykow.

Polska repra na kolanach a PZPN ją właśnie dobija.

Cyrk że aż szkoda słów ......

Probierz się nie nadaje nawet do Cracovii a co dopiero do reprezentacji.

Szczerze myślałem że nie odj...ie takiej kaszany p.czarek. odpowiedz

Biała siła - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @coach biedronka: Posłuchaj nie w tym kraju , trochę szacunku odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @bum: Bardzo trafnie to Kolego ująłeś. Mam odmienne zdanie tylko do ostatniej kwestii, ja spodziewałem się do Kuleszy dokładnie tego, co zrobił odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @grzesiek: Fakt, nie wyglądało najgorzej, bo walkowerem nie przegrali....Generalnie, fajny żart zamieściłeś. odpowiedz

Kokon - 31 minut temu, *.wanadoo.fr @Biała siła : bo w tym kraju nigdy nie jest normalnie.Nie napinaj się tak. odpowiedz

Darek - 7 godzin temu, *.t-mobile.pl Następny ch.. a zrobi a swoje zarobi. Przytuli kilka baniek i go wyp.. dolą za półtora roku. Już pokazał w Cracovii jaki z niego trener.Dostał pełnię władzy od Filipiaka a i tak nic nie osiągnął. Ważne, że można przytulić kilka baniek za nic. odpowiedz

(L)eve(L)64 - 7 godzin temu, *.tpnet.pl "Król" Kulesza ma swojego Stańczyka. odpowiedz

:o) - 7 godzin temu, *.chello.pl Od lat Probierz puszy się i twierdzi, że polscy trenerzy nie ustępuję w niczym trenerom zagranicznym, a nawet ich przewyższają. Nadarza się okazja, by to udowodnić. O ile trener Probierz będzie miał odwagę walczyć z polityczną sitwą PZPN i naszym rodzimym szambem. odpowiedz

AAAg - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Walduś Kiepski asystentem,to jak się bawić to jeszcze do sztabu niech sobie weźmie Zenka Martyniuka. odpowiedz

Bartolinii - 7 godzin temu, *.chello.pl Ten bufon pasuje idealnie do bufoniady w kadrze i PZPN-ie. Chciałbym referendum czy ludzie chcą aby ich ciężko zarobione pieniądze, wykradane za pomocą podatków, były pompowane na PZPN. Na PZPN w którym od wielu lat rozpasają się te same tłuste świnie. odpowiedz

Podatnik - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Bartolinii: Akurat PZPN utrzymuje się z własnych środków, a nie budżetu państwa więc Twoje "ciężko zarobione" pieniądze przy biurku przed laptopem nie utrzymują tłustych świń. odpowiedz

Bartolinii - 3 godziny temu, *.chello.pl @Podatnik: Kilkanaście procent to dotacje z ministerstwa sportu a dodatkowo głównym sponsorem jest ORLEN. Na prawdę uważasz, że się do tego nie dokładam? Za budowę stadionów, które wynajmuje PZPN to kto płaci? To po pierwsze. Po drugie, czemu zakładasz, że zarabiam siedząc przy biurku przed laptopem? Nawet gdybyś w ten (jak dla mnie dość dziwny) sposób trafił to wytłumacz mi proszę jakie to wg Ciebie ma znaczenie? odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl @Podatnik: A Ziemia jest płaska... odpowiedz

(L)eve(L)64 - 7 godzin temu, *.tpnet.pl Bardzo dobry wybór dla Kuleszy i PZPN.

Niestety dla reprezentacji bardzo dobrym wyborem byłby Papszun. odpowiedz

zdzicho - 8 godzin temu, *.16.195 trzeba mieć jaja, żeby odważyć się na Papszuna - to nie Kulesza niestety.

A Michałek? No cóż? Już mówi, że awans na Euro to pocałunek śmierci.... odpowiedz

speed - 8 godzin temu, *.play-internet.pl I śmieszno, i straszno zarazem. odpowiedz

Matt - 8 godzin temu, *.tpnet.pl Przesłanki są takie, że pewnie będzie tak jak piszą w komentarzach, ale właśnie to tylko przesłanki, a oceniać powinniśmy efekty. Mieliśmy już kilku obiecujących trenerów i na obietnicach się skończyło. Rozsądniej jest jednak poczekać na efekty. To, że większość z nas za nim nie przepada, że nie jest szczególnie utytułowanym trenerem nie przekreśla automatycznie możliwości jakichś sukcesów reprezentacji. A sukcesem będzie chociaż powrót do naszego normalnego poziomu, czyli europejskiego średniaka. Teraz dostajemy baty od drużyn znacznie poniżej średniej. Wygląda na to, że w kadrze może być jak w polityce. Samą uczciwością i solidnością można byłoby zdziałać cuda, talent i fachowość to mógłby być ekskluzywny dodatek, na który nas nie stać i nie stawiajmy tego jako pierwszych wymogów dla trenerów kadry, bo żaden taki póki co do nas nie przyjdzie. Niech będzie chociaż taki, co chce być tym trenerem i faktycznie będzie wykonywał pracę najlepiej jak umie. odpowiedz

coach biedronka - 8 godzin temu, *.stimo.net Było wiadomo od wczoraj bo padła informacja ze Marek Papszun na urlop pojechał,jak można tak traktować ludzi, przecież mógl od razu podac ze bedzie Probierz, ja juz nie ogladam meczow reprezentacji do poki pan Probierz bedzie na tronie, to są jaja , w tym kraju sie nic nie zmienilo. odpowiedz

Roma - 8 godzin temu, *.plus.pl Pasuje idealnie go pezetpeenowskiego towarzystwa. Tam reprezentacją nikt sobie głowy nie zawraca. odpowiedz

Roma - 8 godzin temu, *.plus.pl @Roma: pewnie powiedział prezesowi, że awans na Euro to będzie pocałunek śmierci. I tym prezesa przekonał. odpowiedz

Nemo - 8 godzin temu, *.orange.pl Przyjedzie na kadre taki Lewandowski, który pracował z Guardiolą,Kloppem,a tu mu jakiś nieudacznik, który nic w życiu nie zdobył bedzie coś gadał za uszami,kabaret odpowiedz

bum - 8 godzin temu, *.ukpaperrolls.com Hahahahahahaha!!!!!!!

TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI!!!!

PZPN do likwidacji!!!

Stare, skorumpowane świnie!!!!

Koniec !!!!!! odpowiedz

Jprd - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Buahahaha!! odpowiedz

Pawciu - 9 godzin temu, *.net.pl Szok, nie dowierzanie.... odpowiedz

Antek - 9 godzin temu, *.39.116 Kibice i sponsorzy maja płacić a PZPN wybiera kogo chce pomyłka pan trener whiski odpowiedz

grev - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl No jeszcze tego pajaca brakowało. Teraz nie pozostało nic innego jak tylko pier...nąć whisky. odpowiedz

tekken (L) - 9 godzin temu, *.230.80 Ale numer. Co on osiągnął , aby być trenerem reprezentacji. odpowiedz

Po(L)ubiony - 9 godzin temu, *.aster.pl Idealny kandydat do tego badziewia. Skrojony idealnie pod garnitur repry. Kontraktowanie kogoś z klasą, to palenie pieniędzmi. Tu Kulesza postąpił racjonalnie. odpowiedz

bum - 8 godzin temu, *.ukpaperrolls.com @Po(L)ubiony:

W sumie sensowne spostrzeżenie!

Gorzej być nie może i tak......

Pzdr! odpowiedz

L fan - 9 godzin temu, *.chello.pl Patologia w PZPN trwa w najlepsze. Zero pomysłu zero refleksji. Liczy się tylko bankiet odpowiedz

Jano - 9 godzin temu, *.orange.pl Na te eliminacje to i Goździkowa mogłaby zostać selekcjonerem, bo i tak z tą bandą pajaców z lewym na czele o awansie można zapomnieć! Pora budować nową reprezentację z młodych piłkarzy. Niech Probierz pokaże jak hoduje roślinkę! odpowiedz

Lebaid - 10 godzin temu, *.centertel.pl Jpr odpowiedz

PABLO - 10 godzin temu, *.136.218 DRAMAT PZPN i wszystkich co chcieli coś zmienić odpowiedz

Legionista - 10 godzin temu, *.orange.pl Gorszego nie mogli wybrać to piłkarze Legii mają święty spokuj nie bedzie ich powoływał on nienawidzi Naszej Ukochanej Legii odpowiedz

Wycior - 10 godzin temu, *.vectranet.pl Czyli zostaje po staremu z tym, że teraz cesarz disco polo będzie miał jeszcze ucho w szatni… odpowiedz

Aron86 - 10 godzin temu, *.play-internet.pl No to mamy dno dno i wodorosty odpowiedz

