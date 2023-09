Kochalski: Wierzyłem, że wreszcie wrócę na właściwą drogę

Wtorek, 19 września 2023 r. 22:13 Bodziach, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

23-letni były golkiper Legii, Mateusz Kochalski w obecnym sezonie występuje w Stali Mielec, gdzie trafił w drugiej połowie czerwca tego roku. W tym sezonie Kochalski rozegrał 8 meczów, po których zbiera bardzo pozytywne recenzje. Zawodnik zamierza grać jak najwięcej, by nadrobić ostatnie dwa sezony, w których właściwie nie grał, będąc trzecim golkiperem Legii.









- Nigdy nie zwątpiłem w to, że wreszcie wrócę na właściwą drogę. Podczas treningów czułem, że wcale nie odstaję i muszę robić wszystko, żeby dostać szansę. Oczywiście, było mi bardzo szkoda tego, że po awansie z Radomiakiem musiałem wrócić do Legii i pełnić funkcję nawet nie rezerwowego, a trzeciego bramkarza. Później, gdy ponownie trafiłem do Radomiaka, to czułem, że o mojej sytuacji nie decydują wyłącznie kwestie sportowe. Następnie przeszedłem do Stali, w której nie udało mi się wygrać rywalizacji z Bartkiem Mrozkiem. Byłem tym wszystkim zirytowany, ale wiedziałem, że stać mnie na dużo więcej - mówi bramkarz w rozmowie z TVP Sport.



- Poszedłem do przodu pod względem sportowym, ale chyba przede wszystkim mentalnym. Wystarczy wrócić do moich dwóch występów w barwach Radomiaka w sezonie 2021/2022. W meczu Pucharu Polski z Górnikiem a później w ligowym starciu z Cracovią nie pokazałem się z dobrej strony. Brakowało ogrania, dodatkowo za wszelką cenę chciałem pokazać więcej niż w tamtym momencie potrafiłem, przez co popełniałem głupie błędy. Dzisiaj już wiem, że to nie było potrzebne - mówi bramkarz, który cieszy się, że przy Łazienkowskiej miał okazję trenować wraz ze swoim idolem z dzieciństwa, Arturem Borucem. - To chyba jedyny plus tego, co wtedy się wydarzyło, ponieważ to mój idol z dzieciństwa. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jakim Artur okazał się człowiekiem. Potrafił podpowiedzieć, udzielać wskazówek. Jeśli chodzi o same umiejętności, to mimo wieku ciągle prezentował wielką klasę. Momentami łapałem się za głowę, gdy widziałem, co wyczynia w bramce - mówi Kochalski.



Cała rozmowa dostępna jest TUTAJ.