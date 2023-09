Slisz: Aston Villa nie wie, na co się pisze

- Jest duża ekscytacja przed meczami w Europie. Fajnie, że wylosowaliśmy taką grupę i możemy sprawdzić się na tle takich zawodników. Dobrze wspominam grę w Lidze Europy 2 lata temu, to coś zupełnie innego niż Ekstraklasa. Tamte mecze to były świetne widowiska z gorącą atmosferą. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie tak samo - mówi Bartosz Slisz.









- W takich meczach nie potrzeba dodatkowej motywacji. To wychodzi ze środka, ale wszystko zależy od tego, jak każdy zawodnik sam, indywidualnie przygotuje się do tego spotkania. Wiadomo, że przygotowanie drużynowe będzie ważne, ale fajnie rozegrać ten mecz w głowie jeszcze przed jego rozpoczęciem - dodaje zawodnik.



Jakie cele ma Legia w europejskich pucharach w tym sezonie?



- Oczywiście interesuje nas wygranie Ligi Konferencji Europy (śmiech). A tak mówiąc serio, chciałbym wyjść z grupy, bo jest to do zrobienia. Pierwsze mecze wszystko zweryfikują, pokażą, jaki jest nasz poziom. Fajnie, że zaczynamy przed własną publicznością meczem z Aston Villą. Wydaje mi się, że oni nie do końca wiedzą, na co się piszą. Myślę, że możemy wygrać z każdym. Jesteśmy drużyną nieprzewidywalną, pokazaliśmy to w eliminacjach. Na zgrupowaniu Matty Cash pokazywał mi nawet oprawę naszych kibiców "Legioland" i był pod wrażeniem. Mam nadzieję, że na tym meczu też będzie fajna oprawa i fajne widowisko. Już się nie mogę go doczekać.



- Z kim będzie najtrudniej? Nie mam pojęcia. Nie wiem jaką piłkę gra AZ Alkmaar, nie mieliśmy jeszcze żadnej analizy, do tego spotkania jeszcze daleko. To na pewno nie będą łatwe spotkania. Nawet z Bośniakami spodziewamy się niełatwej i wyrównanej przeprawy. Te pierwsze mecze dużo zweryfikują.



- W tym momencie czuję, że nasza drużyna jest bardzo mocna, jeśli nie najmocniejsza, odkąd tu jestem. Jestem pod wrażeniem, że potrafiliśmy w eliminacjach tyle razy wstawać z kolan. To nie jest łatwe zadanie. Życzę sobie takich meczów w grupie i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, bo takie mecze zostają w pamięci na długo.





Okno na świat a kontrakt z Legią



- W ogóle do tego nie podchodzę w taki sposób, że to jest okno wystawowe, że muszę się pokazać w Europie, żeby wzbudzić zainteresowanie. Wydaje mi się, że już w zeszłym sezonie swoją dobrą grą pokazałem, że potrafię wzbudzić zainteresowanie innych klubów. Podchodzę do tego spokojnie i nie nakładam na siebie żadnej presji.



- Mam jeszcze 1,5 roku kontraktu z Legią i to nie jest mało czasu. Na pewno rozmowy będą prowadzone, a co będzie, to się okaże.