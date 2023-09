Zapowiedź meczu

Nic do stracenia. Do boju Legio!

Środa, 20 września 2023 r. 22:48 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozpocznie grupowe zmagania w Lidze Konferencji Europy. Pierwszym rywalem legionistów na tym etapie rozgrywek będzie Aston Villa, w barwach której występuje m.in. obrońca grający dla polskiej reprezentacji narodowej - Matty Cash. Anglicy to jak na początek wymagający przeciwnik, ale w tym sezonie "Wojskowi" już pokazali, że na arenie międzynarodowej potrafią zaskoczyć.