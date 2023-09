Tenis

Malwina Rowińska we Florida Gators

Czwartek, 21 września 2023 r. 07:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistka Legii, Malwina Rowińska podpisała umowę, na mocy której w sezonie 2023/24 dołączy do Florida Gators Tennis. Przejście legionistki do składu ekipy z Florydy, która plasuje się na 81. miejscu w światowym rankingu juniorów, ogłosił trener Roland Thornqvist.



Malwina w tym roku dotarła do finału gry podwójnej podczas Mistrzostw Europy Juniorów. Tenisistka ma już za sobą pierwsze występy w barwach "aligatorów" z Florydy w ramach otwierającego sezon 2023/24 w Chapel Hill - turnieju Kitty Harrison Invitational Day. Za tydzień z kolei weźmie udział w Bedford Cup.



Wyniki legionistki na kortach w Chapel Hill:

Malwina Rowińska - Reilly Tran 2-6, 0-6

Malwina Rowińska - Kaitlyn Carnicella 6-1, 6-2

Malwina Rowińska - Celia Belle Mohr 6-7, 0-6

Malwina Rowińska - Dani Medvedeva 1-6, 2-6



Malwina Rowińska/Qavia Lopez - Selin Ovunc/Kaitlyn Carnicella 6-8

Malwina Rowińska/Qavia Lopez - Sara McClure/Lindsay Zink 8-1

Malwina Rowińska/Qavia Lopez - Lucia Aranda/Lucie Petruzelova 8-4