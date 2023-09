Żółta kartka Josue anulowana

Komentarze (9)

Dedi - 18 minut temu, *.plus.pl Całe szczęście!!! Bo to była kpina... Nawet moja żona mówi, patrz przecież to Josue był bardziej faulowany tutaj.... Śmiech na sali, kartka anulowana ale już możliwych 3 punktów które mogliśmy zdobyć z Josue na boisku nikt mam nie zwróci....... LEGIA odpowiedz

Rytm - 20 minut temu, *.centertel.pl Niepotrzebnie Legia składała protest. Pauzowałby teraz z Górnikiem na Ł3, a tak to złapie kartkę i będzie pauza na wyjeździe z Jagą lub Rakowem. odpowiedz

L - 12 minut temu, *.autocom.pl @Rytm: jeszcze Pogon po Gorniku. O tym samym pomyslalem, ale z drugiej strony nie ma co kombinowac bo potem sie to obroci przeciwko nam. odpowiedz

Rybasocho - 25 minut temu, *.orange.pl Co z arbitrem? Jakie konsekwencje błędu poniesie ? Bo my straciliśmy punkty pozycję lidera statystyki itp... odpowiedz

Jano - 34 minuty temu, *.orange.pl Ale punktów złodzieje nie zwrócą!!!! odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A w następnej kolejce wyznaczą nam Frankowskiego, tfu! odpowiedz

Misiowaty - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wynik też anulujcie z winy arbitra.

onomatopeja22 - 52 minuty temu, *.interkam.pl @Misiowaty: otoz to ...sama kartka to polowa tematu a punktow juz nam nikt nie wroci odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Teraz dodajcie nam stracone 2 punkty. Albo lepszym rozwiązaniem będzie oddanie nam oficjalnie MP '93. odpowiedz

