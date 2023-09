Cash: Spodziewamy się fantastycznej atmosfery

Środa, 20 września 2023 r. 20:49 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Czuję się trochę inaczej, grając w Polsce. Jestem w Warszawie od godziny, a już czuję coś innego. Nie mogę się doczekać jutrzejszego spotkania i znakomitej atmosfery na stadionie - mówi przed meczem z Legią piłkarz Aston Villi, Matty Cash.









- Jak przylatuję do Polski, to kilka osób poprosi mnie o zdjęcie, więc można nazwać mnie celebrytą (śmiech). Skupiam się jednak na piłce nożnej i pomocy, jak tylko mogę, dla reprezentacji.



- Stawianie nas w roli faworyta całych rozgrywek? Dla nas osobiście nie ma to większego znaczenia. Pracujemy ciężko, wykonujemy założenia naszego szkoleniowca, który dużo osiągnął w Europie. Musimy słuchać jego doświadczenia. To głównie media pompują ten balonik. Wiemy, że jesteśmy jednym z najlepszych klubów w tych rozgrywkach. Chcemy jednak najpierw wyjść z grupy, a potem będziemy skupiać się na dalszej części. Ten klub zasługuje na zwycięstwo w tych rozgrywkach.



- Paweł Wszołek pokazywał mi na kadrze, jaka atmosfera panuje na stadionie Legii, ale to ja mu pokażę prawdziwie ciężką atmosferę jutro (śmiech). Atmosfera tu jest naprawdę fantastyczna. Spodziewamy się podobnej jutro i chcemy jej sprostać.



- Pod Fernando Santosem nie grałem wiele meczów, głównie przez urazy. Cieszę się, że został wybrany nowy selekcjoner i wierzę, że pod jego przywództwem osiągniemy wyznaczone dla nas cele. Zobaczymy, czy to się uda.





