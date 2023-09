Nasz wywiad

Yuri Ribeiro: Trener zmienił nasz sposób myślenia

Piątek, 29 września 2023 r. 10:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Czuję miłość fanów, ten klub naprawdę zaczyna być moim klubem i jest głęboko w moim sercu. Mówię to nie tylko po to, żeby się przypodobać - mówi Yuri Ribeiro. Portugalczyk ma na swoim koncie 62 mecze i 2 bramki w barwach Legii. W obecnym sezonie jest pewniakiem do pierwszej jedenastki - wystąpił w 15 z 16 rozegranych meczów, w każdym z nich od pierwszej do ostatniej minuty. Zapraszamy na rozmowę z 26-letnim obrońcą.



Jesteś w Legii od ponad dwóch lat. Jak ci się żyje w Polsce, w Warszawie?

Yuri Ribeiro: Jestem naprawdę szczęśliwy. Czuję wielką pasję do tego klubu i tego miasta. To mój trzeci sezon tutaj i jestem naprawdę szczęśliwy. Legia dała mi wszystko od samego początku, od sezonu, w którym miałem wiele urazów i w zasadzie od grudnia do maja nie grałem. Wówczas wśród kibiców zaczęły pojawiać się wątpliwości, czy będę w stanie dobrze grać, czy będę zawodnikiem, który zrobi różnicę, wzmocni drużynę. W tamtym momencie czułem, że klub bardzo we mnie wierzy i cały czas powtarzam rodzinie, że muszę pokazać swoje umiejętności, ponieważ Legia bardzo mi pomogła, czuję prawdziwą miłość do klubu i kibiców.