30.09-1.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 29 września 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę fani Legii pojadą do Białegostoku wspierać piłkarzy w walce o ligowe punkty z Jagiellonią. W sobotę gorąco zachęcamy do wspierania naszych sekcji - o 17:00 na Bemowie spotkanie rozegrają rugbiści Legii (bilety w cenie 20 zł do kupienia przy wejściu na stadion), a godzinę później w hali OSiR Włochy futsaliści Legii zagrają z We-Metem Kamienica Królewska. Wejściówki do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl.



Rozkład jazdy:

29.09 g. 20:00 MVV Maastricht - FC Den Haag

30.09 g. 15:00 Pogoń Grodzisk Maz. - Legia II Warszawa

30.09 g. 17:00 Legia Warszawa - Posnania Rugby Club [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

30.09 g. 17:00 Legia II Warszawa - Żubry Białystok [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

30.09 g. 17:00 Legia Ladies - Ekosport Białystok [piłka nożna kobiet, LTC 7]

30.09 g. 17:30 Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola

30.09 g. 18:00 Legia Warszawa - We-Met Futsal Club Kamienica Królewska [futsal, ul. Gładka 18]

30.09 g. 19:00 Legia II Ladies - Ostrovia Ostrów [piłka nożna kobiet, LTC 7]

01.10 g. 15:00 Raków Częstochowa - Radomiak Radom

01.10 g. 20:00 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

02.10 g. 18:00 Górnik Łęczna - Zagłębie Sosnowiec



Młodzież:



29.09 g. 10:00 Legia U15 - Jagiellonia Białystok (sparing) [LTC 7]

30.09 g. 10:00 Legia U13 - Drukarz Warszawa 11 [LTC 7]

30.09 g. 12:00 Legia U19 - Odra Opole 05/6[CLJ U19][LTC 8]

30.09 g. 12:00 Legia U12 - Drukarz Warszawa [LTC 6]

30.09 g. 13:30 Motor Lublin 07 - Legia U17 [CLJ U17[Lublin]

30.09 g. 14:00 Legia Ladies U16 - MUKS Praga Warszawa 08 [CLJ][LTC 7]

30.09 g. 16:30 Legia LSS U16 - Stoczniowiec Płock 08 [LTC 6]

30.09 g. 19:00 Legia LSS U13 - Polonia Warszawa II U13 [LTC]

31.09 g. 10:00 Legia U8 - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 16 [LTC 6]

31.09 g. 10:00 Legia U8 - FFK Warszawa 16 [LTC 6]

31.09 g. 11:30 Legia LSS U9 - Real Academy 15 [LTC 6]

31.09 g. 11:30 Legia LSS U8 - Józefovia Józefów 16 [LTC]