UEFA zatwierdziła zmiany w pucharch: Liga Europy dla zdobywcy Pucharu Polski

- Zmiana formatu rozgrywek europejskich pucharów to także wyzwanie dla nas w Ekstraklasie. Warto zaznaczyć, że zwiększona liczba terminów na mecze w europejskich pucharach nie wpłynie na znaczne przemodelowanie naszego ligowego kalendarza. Ewentualne mecze 7. i 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy będą rozgrywane w styczniu, natomiast faza ligowa Ligi Konferencji wciąż będzie odbywać się między wrześniem a grudniem. Wydaje się, że kalendarz ligowy w przyszłym sezonie będzie podobny do obecnego i uda się wygospodarować dwie rezerwowe daty dla ewentualnych przełożonych meczów uczestników kwalifikacji UEFA, wyzwania przyjdą w sezonie, w którym będą mistrzostwa świata – mówi Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy SA, Marcin Stefański . Kluczowe zmiany na lata 2024–2027: Od sezonu 2024/2025 liczba uczestników w Lidze Mistrzów i w Lidze Europy będzie wynosiła po 36 drużyn. Nie będzie tradycyjnego podziału na grupy. Każdy z zespołów rozegra osiem meczów z różnymi rywalami. Rywalizacja będzie się toczyć w tzw. systemie szwajcarskim (nie będzie rewanżów). Spotkania (4 u siebie, 4 na wyjeździe) będą rozgrywane nadal w środku tygodnia. Po pierwszej fazie odpadnie 12 najsłabszych ekip, te z miejsc 9.-24. zmierzą się w 1/16 finału (play-off), a najlepsza ósemka awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. W fazie grupowej Ligi Konferencji formuła będzie taka sama jak w LM i LE, ale w każda drużyna rozegra po 6 spotkań (3 u siebie, 3 na wyjeździe).

Europejska centrala piłkarska opublikowała zmiany, które będą obowiązywać od nowego sezonie w europejskich pucharach. W najbliższym trzyletnim cyklu (2024-27) Liga Mistrzów oraz Liga Europy zyskają nową formułę. W następnym sezonie mistrz Polski rozpocznie eliminacje Ligi Mistrzów od 1. rundy. Utrzymanie obecnej pozycji w rankingu pozwoli na to, aby od sezonu 2025/2026 najlepsza drużyna Ekstraklasy startowała już od 2. rundy eliminacji. Aby tego dokonać trzeba zakończyć trwające rozgrywki na przynajmniej 22. miejscu w rankingu UEFA (obecnie Polska zajmuje 21. pozycję). Dwaj kolejni reprezentanci Ekstraklasy kwalifikacje w sezonie 2024/25 rozpoczną od II rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 (lub 2. drużyna w tabeli Ekstraklasy, jeśli PP wygra mistrz Polski) nie będzie rozpoczynał europejskiej przygody od Ligi Konferencji – jak ma to miejsce obecnie – a od 1. rundy eliminacji Ligi Europy.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Feliks - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Trzeba wygrać LKE w tym roku to w przyszłym zagramy w grupie LM i thats it. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Bez sensu, ze LE dla PP a nie dla 2 miejsca w lidze. Znowu wygra PP ktos ze srodka ligi i bedzie gral w LE bo mial farta w losowaniu i wygral 4 mecze u siebie z 1 i 2 ligowcami w PP, a ty przez caly sezon zajmujesz 2 miejsce i grasz tylko w LKE. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.telefonica.de @L: to jest chuj wielki jak wygra patałach z 1 Ligi to dopiero lipa odpowiedz

mati - 1 godzinę temu, *.19.107 W grafice jest błąd, powinna być 1/8 finału. Nie ma 1/16, skoro są play offy po fazie grupowej. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @mati: to pisz do ekstraklasy a nie tutaj. Przeciez to nie legionistow grafika. odpowiedz

Jasio - 9 minut temu, *.play-internet.pl @L: dobrze, że napisał tu. Grafika jest wstawiona tu. Dzięki temu czytelnicy wiedzą o błędzie. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.