Pekhart: Najważniejsze będzie mistrzostwo Polski

Czwartek, 21 września 2023 r. 14:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Byłem w Legii wcześniej, kiedy było dobrze, potem było gorzej. Teraz znowu jesteśmy na dobrej drodze. Doceniam to tym bardziej, bo pamiętam, jak czułem się, gdy było gorzej. Jesteśmy tam, gdzie chcemy być – mówi Tomas Pekhart.