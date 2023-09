Cash: Kibice Legii sprawili, że ten mecz był dla nas cięższy

Czwartek, 21 września 2023 r. 23:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- To był bardzo ciężki wieczór dla nas. Mamy jeszcze kilka meczów, by się odbić, ale dziś nam nie wyszło. Nie tak planowaliśmy sobie to spotkanie. Oczywiście, wielkie gratulacje dla Legii. Ogólnie wydaje mi się, że to my mieliśmy więcej sytuacji na strzelenie bramek, ale to oni wykorzystali swoje, co pozwoliło na zwycięstwo - powiedział po porażce z Legią Matty Cash.









- Dlaczego zacząłem ten mecz na ławce? Musicie zapytać o to trenera. Mamy przed sobą wiele spotkań, gramy już w weekend, jest mało czasu na odpoczynek. Menadżer chciał wprowadzić dziś trochę rotacji, on zna nas lepiej. Ja zagram zawsze, kiedy mnie wybierze.



- Fani Legii byli dziś fantastyczni. Sprawili, że ten mecz był dla nas cięższy. Ale tak jak powiedziałem, mamy jeszcze kilka meczów w grupie, będzie spotkanie domowe z Legią, w którym to nasi kibice sprawią piłkarzom trudności. Ogólnie jednak atmosfera dziś była świetna, ale tego się spodziewaliśmy.



- Kluczem do zwycięstwa Legii była skuteczność. Tworzyli sobie sytuacje i wykorzystywali je. My natomiast nie zamieniliśmy ich tyle na gole, ile powinniśmy. Ale taka jest piłka. Ciężko gra się przeciwko tak dobrym zespołom, na ciężkim terenie.



- Znaliśmy jakość Legii. Trenowałem z kilkoma jej zawodnikami i spodziewałem się, co mogą zrobić. Pokazali klasę dzisiaj i jeszcze raz wielkie gratulacje.



- Spotkałem dziś po raz pierwszy nowego szkoleniowca reprezentacji. Nie mogę się doczekać naszej współpracy. W najbliższych trzech miesiącach czeka nas wiele ciężkich spotkań.