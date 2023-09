Wszołek: Jestem dumny z tej drużyny

Piątek, 22 września 2023 r. 00:10 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- Czuję dumę, jestem dumny z tej drużyny. Wczoraj rozmawialiśmy dużo o potencjale naszego zespołu, o naszym charakterze. Chcieliśmy podejść do tego spotkania skoncentrowani i uważam, że panowała ona w nas przez 90 minut. Zasłużyliśmy na to zwycięstwo - powiedział po zwycięstwie z Aston Villą Paweł Wszołek.









- Bramki dla przeciwnika padły tak, jak tracimy ostatnio gole. Druga wpadła po rykoszecie. Mimo wszystko chwała dla drużyny. Bardzo cieszy to zwycięstwo i dobre rozpoczęcie rywalizacji w fazie grupowej. W niedziele mamy jednak następne spotkanie ligowe, na którym musimy się teraz skoncentrować, bo liga jest najważniejsza.



- Wiedzieliśmy, że Aston Villa gubi krycie zawodników przy dośrodkowaniach. Mieliśmy dobrą analizę przeciwnika. Patryk Kun dograł mi taką piłkę, że grzechem było jej nie strzelić. Gdybym nie strzelił, to tylko zabrałbym mu świetną asystę. Cieszę się, że mogłem pomóc drużynie, ale zwycięstwo jej zasługą całej drużyny. Zawsze powtarzam, że nie ma świętych krów, każdy musi dawać z siebie maksimum, żeby w takich meczach odnosić zwycięstwo.



- Nasz szeroka kadra jest niewątpliwie wielkim atutem zespołu. Wiemy jaki Tomas Pekhart jest dla nas ważny, strzelał wiele kluczowych bramek. Drużyna jest jednak wyrównana, każdy walczy o miejsce w składzie. Jestem pewny, że Tomas jeszcze nie raz zapewni nam zwycięstwo w tym sezonie. W klubie musi być zdrowa rywalizacja, u nas tak jest i wychodzi nam to tylko i wyłącznie na plus.