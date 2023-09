Muci: Zapamiętamy to spotkanie na lata

Piątek, 22 września 2023 r. 00:00 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- To był fenomenalny wieczór. Świetnie bawiliśmy się dziś z naszymi kibicami. Również zebraliśmy niesamowite doświadczenie. Jestem dumny z naszej gry, całego zespołu. To spotkanie na pewno zapamiętamy na lata - powiedział po zwycięstwie z Aston Villą zdobywca dwóch bramek, Ernest Muci.









- Przy drugim trafieniu pamiętam kiedy Marc Gual podał mi piłkę. Zobaczyłem ją, byłem sam, więc stwierdziłem, że strzelę, no i weszło. Mam nadzieję, że zdobędę jeszcze więcej bramek.



- Wyciągnąłem dużo doświadczenia z poprzedniego sezonu. Czuję się zdecydowanie lepiej. Również mamy solidniejszy zespół, jesteśmy bardziej zjednoczeni. Wiemy jak chcemy grać, tworzymy mnóstwo okazji i trafiamy do siatki w każdym meczu. To ważne, by być w dobrym miejscu.



- Nasz plan zakładał zamykanie przeciwnika w ataku, dobrą grę w defensywie i w kontratakach. Chcieliśmy też pokazać naszą jakość i zrobiliśmy to dobrze. Cieszę się, że wygraliśmy. /