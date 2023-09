Tobiasz: Wszystkie możliwości osiągnęły swój zenit

Piątek, 22 września 2023 r. 00:20 Mikołaj Ciura, źródło: sport.tvp.pl

- Marzy się, by grać z takimi drużynami jak Aston Villa. To jest ogromne przeżycie dla każdego i każdy daje z siebie 150, 200 czy może nawet więcej procent. Wszystkie możliwości osiągają swój zenit - powiedział po meczu z Aston Villą golkiper Legii, Kacper Tobiasz.









- Pewnie, że mogło być dziś jeszcze lepiej. Znów nie sprzyjało nam szczęście przy straconych golach. Przy pierwszym zbiłem piłkę na poprzeczkę, ale udało się dobić piłkę innemu zawodnikowi na tak naprawdę pustą bramkę. Ten strzał był piekielnie mocny. Druga bramka otarła się o żebra Pawła Wszołka i nie wiem, czy ta piłka mogła być umieszczona w lepszym miejscu. Trochę tu zabrakło tego szczęścia, ale jak zawsze pokazaliśmy naszą siłę w ofensywie i z tego możemy się cieszyć.



- Nasz pressing był kluczem, by wykorzystać sytuacje, które mieliśmy. Wiedzieliśmy, że Anglicy grają dość pasywnie. Mieli trochę więcej posiadania piłki, ale nic z tego nie wynikało. Mieli kilka groźnych sytuacji, ale grali głównie w poprzek boiska. My mądrze wyczekaliśmy ich i kontrowaliśmy. Spodziewaliśmy się również wysokiego pressingu z ich strony i byliśmy na to przygotowani.



- Opinia o Erneście Mucim? Ernest młóci!