Na stadionach: Specjaliści od dymów

Fani Legii bardzo dobrze zaprezentowali się na meczu z Aston Villą i mowa tu nie tylko o choreografii "Welcome to the jungle", ale również stworzonej atmosferze. Anglicy (zarówno kibice, jak i dziennikarze) po meczu piali z zachwytu i przekonywali, że chociaż zjeździli za swoim klubem pół Europy, to takiego fanatyzmu nigdzie nie doświadczyli. Kibice Rakowa na początek fazy grupowej Ligi Europy pojechali do Bergamo na mecz z Atalantą.



Na krajowym podwórku najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się Górnik Zabrze, który w 917 osób przyjechał pociągiem specjalnym do Warszawy. Widzew w komplecie pojawił się w Kielcach, a dobre liczby wyjazdowe zaliczyli również fani Pogoni i Jagiellonii. Na meczu ŁKS-u z Jagiellonią oprawy zaprezentowali fani obu ekip. Łodzianie przygotowali prezentację "Specjaliści od dymów" z dobrym pokazem pirotechnicznym, a białostoczanie - "My robimy to dla sportu" (również z wykorzystaniem pirotechniki). Oprawę na mecz z Pogonią pokazała Cracovia, a piro w Kielcach odpalili widzewiacy.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Górnik Zabrze (917)

Fani Górnika przyjechali do Warszawy pociągiem specjalnym w 917 osób, w tym GKS Katowice (46), Wisłoka Dębica (11) i ROW Rybnik (10). Wywiesili 5 flag. Na trybunach 24,4 tys. fanów. Spotkanie poprzedziła minuta ciszy ku pamięci kibica z Grochowa, który zginął wracając z meczu z Aston Villą.



Korona Kielce - Widzew Łódź (755)

Na meczu ponad 12 tys. kibiców, a młyn kielczan zajmował całą górną kondygnację trybuny za bramką. Wraz z nimi Naprzód Jędrzejów (25). Widzewiacy przyjechali autokarami, w komplecie, z dobrym oflagowaniem i zaprezentowali transparent "Otwieramy trylogię", flagi na kijach i piro. Chociaż pod stadion dotarli 10 minut przed meczem, bardzo szybko udało im się wejść na obiekt.



Cracovia - Pogoń Szczecin (501)

Portowcy do Krakowa pojechali pociągiem specjalnym, a cała wyprawa zajęła im 23 godziny. W sektorze gości stawiło się 501 przyjezdnych z dobrym oflagowaniem. Cracovia z licznym jak na swoje możliwości młynem i oprawą. Wywiesili transparent "Uroczyście przysięgamy, że knujemy coś nielegalnego", nad nim rozciągnęli malowaną sektorówkę ze śladami butów, a następnie pokazali konkretny pokaz piro.



ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok (463)

Białostoczanie do Łodzi przyjechali transportem kołowym, w 463 osoby, w tym Mazur Ełk i Warmia Grajewo. Wywiesili 8 flag. Łodzianie z transparentem "Specjaliści od dymów", nad którym zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny. Jagiellonia z malowanym transem "My robimy to dla sportu", nad którym odpalili kilkanaście rac. Mecz bez obustronnych bluzgów.



Śląsk Wrocław - Piast Gliwice (160)

18 tys. fanów na trybunach i dobry młyn wrocławian. Kibice Piasta przyjechali w ok. 160 osób i z dwiema flagami.



Zagłębie Lubin - Warta Poznań (30)

Słaba frekwencja na meczu (5,7 tys.) i skromny młyn gospodarzy. Warciarze przyjechali w 30 osób i z dwiema flagami.



Lech Poznań - Stal Mielec (23)

15,5 tys. kibiców na stadionie w Poznaniu. Fani Stali przyjechali w bardzo skromnej liczbie, z jedną, niewielką flagą.



Ruch Chorzów - Raków Częstochowa (-)

Mecz w Gliwicach obejrzało 9,4 tys. kibiców. Niestety, policja nie wyraziła zgody na imprezę masową z udziałem przyjezdnych, stąd zabrakło fanów z Częstochowy.



Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice (-)

W Radomiu wciąż brak sektora gości (co ma się zmienić w połowie października), stąd i brak młyna RKS-u. Przed meczem odpalili krzyż z rac.



Niższe ligi:



Wisła Płock - GKS Tychy (128)

Przyjezdni wspierani przez ŁKS (13), wywiesili 5 flag.



Znicz Pruszków - Stal Rzeszów (102)

ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg (71)

Stomil Olsztyn - Sandecja Nowy Sącz (36)



Motor Lublin - Wisła Kraków (-)

Bardzo dobry młyn Motorowców na tym spotkaniu. Wiślacy po raz kolejny nie mogli pojawić się na wyjazdowym meczu swojego klubu - gospodarze odmówili przyjęcia fanów "Białej Gwiazdy", co jest pokłosiem awantury ze skutkiem śmiertelnym na turnieju kibicowskim.



Lechia Gdańsk - GKS Katowice (-)

Niestety, to ciekawie zapowiadające się spotkanie rozegrano bez kibiców gości i niemal bez publiczności (wejście możliwe tylko dla VIP-ów). To efekt kary za huczne świętowanie przez gdańszczan 15-lecia grupy Ultras Lechia.



Wyjazd tygodnia: 917 kibiców Górnika Zabrze w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu z Aston Villą oraz ŁKS-u na meczu z Jagiellonią



Polonia Świdnica na meczu z Piastem Nowa Ruda: