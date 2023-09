Komplet na meczu z Górnikiem! Charytatywna akcja Fortuny

Piątek, 22 września 2023 r.

W nadchodzącej kolejce sponsor Legii firma Fortuna przeprowadza akcję "#FortunaGdyPełnaTrybuna. Przyjdź na stadion dla Herosów!", która polega na tym, że za każdego kibica, który przyjdzie na mecz, przekaże złotówkę na rzecz podopiecznych Fundacji Herosi.



Akcją objęte jest wszystkie 9 meczów 9 kolejki Fortuna 1 Ligi. Fortuna do akcji zaprosiła również grające w Ekstraklasie Legię Warszawę i Radomiaka Radom. Pomogą też fani występujących w żużlowej PGE Ekstralidze Betard Sparty Wrocław i Tauron Włókniarza Częstochowa. W sumie aż na 13 stadionach w całym kraju kibice będą mogli dołożyć swoją cegiełkę do końcowego wyniku #FortunaGdyPełnaTrybuna.



Na stadionie Legii po raz kolejny w tym sezonie stawi się komplet publiczności. Już dziś wszystkie bilety na mecz Legia - Górnik znalazły nabywców, co oznacza, że ok. 27 tysięcy złotych trafi na konto fundacji!



Wrzesień jest Światowym Miesiącem Świadomości Chorób Nowotworowych Dzieci. W tym czasie organizowane są akcje mające na celu zwiększenie świadomości problemów dotykających dzieci i młodzież z doświadczeniem choroby nowotworowej. Propagowana jest też wiedza na temat możliwości wsparcia walczących z chorobą dzieci i ich rodzin.



Fundacja Herosi od 2009 roku wspiera dzieci z chorobami nowotworowymi. Opłaca nierefundowane leczenie, kupuje specjalistyczny sprzęt medyczny i zapewnia rehabilitację oraz leczenie. Towarzyszymy pacjentom Kliniki Onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Marzy o tym, by finansować dzieciom jak najdłuższy okres bezpłatnego leczenia celowanego (obecnie nie jest ono refundowane przez NFZ), które będzie pomagało wracać im do zdrowia z dala od szpitalnego łóżka. Dzięki tej formie terapii chore dzieci przyjmują leki w domowym zaciszu i mogą cieszyć się czasem spędzonym z rówieśnikami.