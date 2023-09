U-15: Powołania dla legionistów

Ogłoszono listę zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 15 na turniej UEFA Development, podczas którego Polska zagra z Walią (2 października, godz. 11:00, Kętrzyn), Islandią (4 października, godz. 14:00, Kętrzyn) i Hiszpanią (7 października, godz. 10:00, Biskupiec). Powołania otrzymało trzech zawodników Legii Warszawa - Piotr Bartnicki, Jakub Gliwa i Bartosz Korżyński. Kadra: Kajetan Feliks (Cracovia), Igor Dola (Eintracht Frankfurt, Niemcy), Aleksander Wyganowski (Escola Varsovia Warszawa), Marcel Płocica (Górnik Zabrze), Adam Hańcko (Korona Kielce), Patryk Prajsnar (Lech Poznań), Piotr Bartnicki (Legia Warszawa), Jakub Gliwa (Legia Warszawa), Bartosz Korżyński (Legia Warszawa) , Kacper Boratyński (Hutnik Kraków), Karol Góralczyk (Raków Częstochowa), Wojciech Smuda (Raków Częstochowa), Kacper Cecuła (Stal Rzeszów), Bartosz Bondziul (Stomil Olsztyn), Maciej Kucharski (Śląsk Wrocław), Mateusz Moskaluk (Śląsk Wrocław), Bartosz Szywała (Śląsk Wrocław), Kacper Berkowski (Zagłębie Lubin), Jakub Bochniarz (Zagłębie Lubin), Aleksander Klimkiewicz (Zagłębie Lubin)

