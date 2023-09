Bilety na mecz ze Zrinjskim Mostar

9 listopada o godzinie 18:45 Legia Warszawa zagra drugie spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy na własnym stadionie. W pierwszym legioniści pokonali Aston Villę 3-2. Rozpoczęła się już przedsprzedaż biletów na to spotkanie dla posiadaczy karnetów i subskrypcji. W poniedziałek o godz. 14:00 rozpocznie się otwarta sprzedaż wejściówek dla wszystkich kibiców. KUP BILET NA MECZ

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Drożyzna Miodulskiego - 27 minut temu, *.217.119 Bardzo drogo - drożyzna Miodulskiego. odpowiedz

Qsm - 44 minuty temu, *.orange.pl a gdzie bilety na Żyletę? były w ogóle? o 16.30 nie ma ani jednego, wszystkie wykupili już karnetowicze i subskrybenci? odpowiedz

borLegia - 18 minut temu, *.virtuaoperator.pl @Qsm: W ogóle nie otwierają sprzedaży na żyletę. Chyba wchodzą tam ci, którzy wykupili pakiety + kumaci. odpowiedz

Daro - 1 minutę temu, *.waw.pl @borLegia: Była sprzedaż na Żyletę tylko, że tutaj informacja została podana bardzo późno i wszystkie bilety sie rozeszły. Sam kupowałem dla znajomych jako karnetowicz ok 14.30 odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.