Wszołek gotowy na niedzielę

W końcówce spotkania z Aston Villą ucierpiał w starciu z rywalem i przez chwilę nie podnosił się z murawy, a następnie trzymał mocno za kolano. - Mam pewne obawy odnośnie zdrowia zdrowia Pawła, ale jednocześnie może być spokojny, że szybko postawimy go na nogi - mówił bezpośrednio po meczu trener Legii, Kosta Runjaić . Okazuje się, że nie stało się nic poważnego. Zawodnik przyznał nam, że w tamtym momencie "uciekło mu" kolano, ale jednocześnie potwierdził, że wszystko jest w porządku i będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na niedzielny mecz z Górnikiem Zabrze.

