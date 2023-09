Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Górnik Zabrze przeprowadzi stacja Canal + Sport. Początek spotkania o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - GÓRNIK FORTUNA:

e(L)o - 23 minuty temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz WON odpowiedz

Czarny76 - 23 minuty temu, *.centertel.pl Tak się zastanawiam.A może wysłać Radę Nadzorcza z Zylety do Baku z prośbą o jednostronne rozwiązanie kontraktu???? odpowiedz

Surowybarduk - 24 minuty temu, *.centertel.pl Baku w przerwie do zmiany! odpowiedz

Po co - 27 minut temu, *.162.184 Po cholere chciał być szybszy niż inni. Mal strój Spiderman-a? odpowiedz

Bemowo - 29 minut temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz to rekord wszechczasów bije ilością wpuszczonych bramek odpowiedz

Jano - 35 minut temu, *.orange.pl braku obrony ciąg dalszy! odpowiedz

Leśny Dziadek - 39 minut temu, *.t-mobile.pl Czy Baku otrzymał info, w którą stronę gra Legią? odpowiedz

ax - 53 minuty temu, *.orange.pl Gual jako rozgrywający? No bo chyba nie nasz szanowny jubilat, stumeczowy Rosołek? odpowiedz

kapsel135 - 55 minut temu, *.as13285.net Kasta myśli ,że może Rosołkiem to można

postraszyć Górnika. Oby miał rację..... odpowiedz

Jurek - 57 minut temu, *.net.pl Forza Legia!!! odpowiedz

xxc - 1 godzinę temu, *.35.43 skoro tyle zmian w pierwszej jedenastce to nasuwa sie jedno pytanie... czy strzalek jest na tyle slaby ze nawet celhaka jest w stanie go wygryźć odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co z Kramerem? odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Irytujące jest uparcie stawianie na Rosołka. W takim meczu jak z Górnikiem aż prosilo się postawic na Strzałka tym bardziej,że Josue i Elitim zaczną na ławce rezerwowych. No coż. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Burch ... Ribeiro

Baku ... Slisz ... Celhaka ... Dias

................... Strzałek ...............

Gual ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

2 : 1 odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Coś mi śmierdzi remisem uratowanym przez Legię w końcówce meczu odpowiedz

