Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Czy nasz bystry jakby nie było trener nie widzi poziomu lub jego braku w występach tego Baku... ?? odpowiedz

asterix_paranoix - 3 godziny temu, *.autocom.pl Czy mi się zdaje czy Muci zaczyna odpalać? Chłop dużo widzi, luzik w nogach, potrafi się ustawić i zastawić i ten jego spokój-nie spala się, nie wścieka niepotrzebnie, coraz przyjemniej ogląda się jego grę. Bramki co prawda nie strzelił ale robi się z meczu na mecz coraz groźniejszy i skuteczniejszy. Takie skrzydła jak Muci z Wszołkiem mogą zdrowo namieszać. odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Zwycięstwo! odpowiedz

Ferdek_Kiepski - 3 godziny temu, *.orange.pl BAKU do wywalenia z Legii !!! Ten kopacz do trampkarzy się nadaje. Po co trener go trzyma w kadrze ?? Odjazd z nim, ja bym lepiej zagrał. odpowiedz

Jo - 3 godziny temu, *.orange.pl Dla Baku zabrakło dziś skali. Emeryci z klubu kokosa lepiej zagraliby nawet na kacu. odpowiedz

luigi - 3 godziny temu, *.. makana dziekuj dla strzalka i idz pokop sobie w 3 lidze, ale nawet tam chyba nie ogarniesz... odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Wymęczone, ale zwycięstwo.

Ufff... odpowiedz

Geralt - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma oceny dla Baku 1 to za wysoko odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ,,Nie ma dnia Baku...,, On roku nie ma, a nie dnia... A patrząc na zaangażowanie, to czarna rozpacz .. odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com Fenomenalne wykonczenie Strzalka! Ktory to jest bardzo aktywny na boisku. Natomiast przepiekne podanie Wszolka. Moncne ale pilka szla po trawie jak po sznurku, zero "podskokow", idealnie. Brawo Wszolek i brawo Strzalek za wykonczenie. odpowiedz

Wwa - 3 godziny temu, *.orange.pl Gramy w 10 pokraka Baku jest do zmiany od 12 min odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zgadzam się z Jackiem Zielińskim, faktycznie mamy za dużo ludzi w składzie. Za dużo miernot, które nie nadają się nawet na zmiany. Trzeba przewietrzyć w dwóch nadchodzących oknach. Pożegnać 7-8 i pozyskać 3-4 dobrych graczy. odpowiedz

tommy - 3 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Leśny Dziadek : super plan. i beda sie zgrywac ze 2 lata. życie to nie FM odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl @tommy: Przeczytaj swój wpis, ha ha ha ha odpowiedz

Krzeszczu - 3 godziny temu, *.bredband2.com 80 minuta, Baku dosrodkowuje a pilka leci w trybuny. Wieszczycki w tv: Baku, to nie jest jego dzien.



Ja: To nie jest jego stulecie. Grajac takimi drewniakami przegrywa sie tytuly.



Jeszcze 10-15 minut, mam nadzieje ze nasi walna zwycieska bramke. Gornik Janka Urbana gra niezla pilke, nie muruja sie, nie parkuja caravanow, autobusow czy pociagow towarowych. Graja otwarty futbol i stwarzaja zagrozenia. Do momentu wejscia Muciego nasza gra byla bardzo bezplciowa. Na ale jest jeszcze troche czasu.

Onward and upward! odpowiedz

Krzysztof - 3 godziny temu, *.centertel.pl Ciężko... odpowiedz

Pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Za wysokie progi dla niektórych

Baku Rosołek Celhaca. Pogonić. Zero jakiegokolwiek zagrożenia. Umiejętności mierne. I jeszcze Baku dał asyste dla żaboli. Uj strzela przez takie gwiazdy odpowiedz

Xxc - 4 godziny temu, *.35.43 Jak na niedzielę to słabiutki ten rosołek... jakis taki bez wyrazu... cienki ja zupa szczawiowa... tylko jaj do szczawiowki brak... a nie, sorki, jaja baku zafundował - piłkarskie jaja odpowiedz

Po(L)ubiony - 4 godziny temu, *.aster.pl Jeśli ktoś z Braci pod Szalu, ma kontakt z tym ekspertem, który zaproponował kontrakt Celhace, to proszę o zadanie mu następującego pytania: "czym Pana przekonał Celhaka, że uwierzył mu Pan, że jest rzeczywiście zawodowym piłkarzem?" odpowiedz

Cyniek - 3 godziny temu, *.heldenvannu.net @Po(L)ubiony: kontrakt podpisywał kucharski odpowiedz

Wacha (L) - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Lubię Tobiasza, ale jego gra mnie nie przekonuje. Co strzał to bramka, niepewne wybicia, piąstkowania...ehhh minęły czasy, że bramkarze nam często mecze wygrywali ???? odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Słabo to wygląda. Stracony gol po babolu.Brak kontroli w środku boiska. Dośrodkowania Baku do Pekharta dwa metry nad jego głowa.Trzy celne strzały.

Bez zmian będzie ciężko o remis. Jeżeli Wszołek czy Josue są zmęczeni no to jeszcze rozumiem ale czemu nie gra Strzałek tylko Baku tego już nie rozumiem.

Albo będą zmiany i to już po przerwie albo twierdza Łazienkowska dzisiaj padnie. odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl My to musimy zawsze grać podstawową najlepszą 11 bo inaczej lipa niesamowita. Mieliśmy parę sytuacji i nic z tego. Dawać chłopaki w 2 połowie na pełnej k. Kiełbasy do góry i golimy... Jjjjaaaazzzzzdddddaaaaa. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

asterix_paranoix - 4 godziny temu, *.autocom.pl Cielaka, sorry- Czelaka do zmiany. Czy można by było na parę spotkań dać Hładuna na bramkę? Coo? A Malarzowi zabrać Tobiasza bo oprócz paniki i zwolnionych reakcji niczego konkretnego go nie nauczył. odpowiedz

robal - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Myślę ,że powinniśmy grać najlepszym składem bo znowu liga nam odjedzie tak jak zawsze gdy gramy w pucharach ,a mieliśmy tych błędów już nie powielać odpowiedz

Cary - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Co to za ekipa w czarnych koszulkach przy gnieździe? odpowiedz

Gl - 4 godziny temu, *.80.164 Sympatycy Baku odpowiedz

Seba - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Cary: Ekipa z Grochowa w której był zmarły Krzychu odpowiedz

Cary - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @Seba: dzieki odpowiedz

Arek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Tobiasz, Baku, Rosołek szkoda dalej pisać odpowiedz

e(L)o - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz WON odpowiedz

Hahaha - 4 godziny temu, *.centertel.pl @e(L)o: tak. odpowiedz

Czarny76 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Tak się zastanawiam.A może wysłać Radę Nadzorcza z Zylety do Baku z prośbą o jednostronne rozwiązanie kontraktu???? odpowiedz

Cyniek - 4 godziny temu, *.heldenvannu.net @Czarny76: wogole się dziwię i zastanawiam ile trzeba rozegrać słabych meczow żeby koleś nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu odkąd przyszedł do Legii to nic nie gra odpowiedz

Czarny76 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Cyniek : Powiedz mi stary gdzie tu logika?Juz lepiej wpuścić kogoś z rezerw.Gorzej nie zagra a trawę będzie gryzł.Jestem teraz na wakacjach i meczu nie oglądałem ale w relacji było coś o szansie na3:1 i fajny komentarz odpowiedz

Surowybarduk - 4 godziny temu, *.centertel.pl Baku w przerwie do zmiany! odpowiedz

Po co - 4 godziny temu, *.162.184 Po cholere chciał być szybszy niż inni. Mal strój Spiderman-a? odpowiedz

A no - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Po co: Chyba w domu zostawil odpowiedz

Bemowo - 4 godziny temu, *.ksiezyc.pl Tobiasz to rekord wszechczasów bije ilością wpuszczonych bramek odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl braku obrony ciąg dalszy! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Czy Baku otrzymał info, w którą stronę gra Legią? odpowiedz

ax - 5 godzin temu, *.orange.pl Gual jako rozgrywający? No bo chyba nie nasz szanowny jubilat, stumeczowy Rosołek? odpowiedz

kapsel135 - 5 godzin temu, *.as13285.net Kasta myśli ,że może Rosołkiem to można

postraszyć Górnika. Oby miał rację..... odpowiedz

Jurek - 5 godzin temu, *.net.pl Forza Legia!!! odpowiedz

xxc - 5 godzin temu, *.35.43 skoro tyle zmian w pierwszej jedenastce to nasuwa sie jedno pytanie... czy strzalek jest na tyle slaby ze nawet celhaka jest w stanie go wygryźć odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Co z Kramerem? odpowiedz

... - 6 godzin temu, *.wtnet.de Irytujące jest uparcie stawianie na Rosołka. W takim meczu jak z Górnikiem aż prosilo się postawic na Strzałka tym bardziej,że Josue i Elitim zaczną na ławce rezerwowych. No coż. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Burch ... Ribeiro

Baku ... Slisz ... Celhaka ... Dias

................... Strzałek ...............

Gual ... Pekhart

LEGIA Mistrz !!!

2 : 1 odpowiedz

... - 6 godzin temu, *.wtnet.de Irytujące jest stawianie uparcie na Rosołka. W takim meczu jak z Górnikiem aż prosiło się postawić na Strzalka tym bardziej,że Josue i Elitim zaczynaja na ławce. No cóż. odpowiedz

e(L)o - 6 godzin temu, *.ksiezyc.pl Coś mi śmierdzi remisem uratowanym przez Legię w końcówce meczu odpowiedz

